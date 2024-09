Partizan doveo Nindžu iz Irana, u prvom meču će napasti trofej!

Stigao je "Nindža" na golu da zaštiti Partizan i povede ga ka trofejima.

Izvor: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Partizan je na samom kraju prelaznog roka predstavio i svoje deseto pojačanje, reprezentativca Irana Saida Heidarirada koji je sada zvanično predstavljen u crno-bijelom dresu. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa klubom, a boriće se za mjesto među stativama sa mladim reprezentativcem Srbije Nikolom Zorićem.

Iranac je došao iz Dinama iz Bukurešta u kome je igrao sedam godina i za to vrijeme je uzeo čak sedam trofeja. Tokom pet sezona igrao je Ligu šampiona, a sa gola ga je istisnuo Vladimir Cupara. Po dolasku u Beograd objasnio je otkuda ima nadimak "Nindža".

"Srećan sam što sam postao dio jednog od najvećih srpskih klubova. Pozdravljam sve navijače Partizana i vjerujem da ćemo, uz njihovu podršku, imati sjajnu sezonu. Što se tiče mog nadimka, dobio sam ga kada sam tek došao u Bukurešt. Bio sam mlad, nisam imao mnogo iskustva i previše sam skakao kada bih pokušavao da odbranim. Zbog toga su me saigrači prozvali Nindža i taj nadimak je ostao do danas", istakao je on.

Heidarirad će imati debi na golu Partizana u meču Superkupa sa Vojvodinom, a njegovim dolaskom klub je napustio iskusni čuvar mreže Nemanja Marjanović koji je stigao u toku prošle sezone.

