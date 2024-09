Milijarderka izbacila šampionku US Opena!

Ema Navaro igra tenis, a njen otac Ben ide i redom kupuje WTA i ATP turnire!

Hit US Opena je i Ema Navaro, 23-godišnja Amerikanka koja se probila u sam vrhWTA liste. Stigla je ove godine do 12. mjesta na WTA listi, a poslije senzacionalne pobjede nad Koko Gof čeka je prvi ulazak u Top 10 u karijeri. Savladala je aktuelnu šampionku US Opena 6:3, 4:6, 6:3 i zakazala duel sa Paolom Badosom u narednoj fazi.

Na Vimbldonu se predstavila tako što je izbacila Naomi Osaku i došla do četvrfinala, a ovo joj je još jedno četvfinale najvećeg turnira. Na Rolan Garosu je stigla do četvtog kola, na Australijan openu do trećeg i to su joj sve najbolji rezultati u karijeri. Ima jednu WTA titulu i osvojila je 2.400.000 dolara u karijeri, ali novac joj nije problem. Zapravo su ti osvojeni milioni bukvalno djelić njenog bogatstva.

Recimo Novak Đoković je u karijeri osvojio 184.000.000 dolara, Rafael Nadal 134.000.000, a Rodžer Federer 130.000.000. Kada se sve to zajedno skupi to nije ni blizu bogatstva porodice Navaro! Zapravo otac Eme Navaro Ben procijenjen je na 3.500.000.000 dolara!

KO JE BEN NAVARO, MILIJARDER KOJI KUPUJE TENISKE TURNIRE?

Ben Navaro je rođen u Vilijamstaunu u Masačusetssu, jedno je od osmoro djece Frenka Navara, koji je bio poznati trener američkog fudbala. Zanimljivo je da se ne zna kada je rođen, svuda samo stoji da je godina rođenja 1962. ili 1963. tako da izgleda da je Frenk u gomili djece koju je imao zaboravio kada je tačno dobio Bena. Počeo je karijeru u raznim bankama, stigao do Goldman Saksa, a onda krenuo da radi samostalno.

Njegovo bogastvo dolazi od kupovanja teško naplativih dugova, a od miliona koje je tako uzeo je počeo da investira. Njegove kompanije su redovno pod velikim pritiskom zbog ovakvog načina poslovanja, a više puta je pokušao da uđe u sport. Prvo je 2018. probao da kupi NFL tim Karolina Panterse, a onda je kupio dva ženska turnira na WTA turu - Čarlston i Sinsinati. Ben je oženjen sa Keli, a osim Eme Navaro imaju još troje djece.

