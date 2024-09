Rukometašice Borca spremne za novu sezonu - Mašić poručio: "Garantujem životom da će ova ekipa biti bolja iz dana u dan"

ŽRK Borac je na pres konferenciji predstavio dvije nove rukometašice. Trener Nedžad Mašić najavio je meč sa Crvenom zvezdom, a bilo je govora i o pripremnom periodu.

Izvor: MONDO

Rukometašice Borca spremne su za novu sezonu. Nakon niza pripremnih utakmica i turnira sutra kreće "ono pravo". U okviru finalne utakmice Svesrpskog kupa „osice“ će snage odmjeriti sa ekipom ŽRK Crvena zvezda.

Povodom toga održana je pres konferencija. Predstavljene su i dvije nove igračice koje su promovisane iz mlađih kategorija, a ugovor sa „osicama“ potpisale su Lara Bijelić i Sandra Đurašinović.

Novi trener ŽRK Borac Nedžad Mašić na početku pres konferencije govorio je o prvom dijelu priprema koje je prošla njegova ekipa te stanju u timu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

„Vlada pozitivan duh i atmosfera, kako na trening tako i van treninga. Najvažnije da smo napravili neku koheziju od starijih i mlađih rukometašica. Iskreno iznenađen sam napretkom ekipe, ove djevojke mi daju neku pozitivnu energiju i ja ima to 100 odsto vraćam. Odradili smo prvi dio priprema koji je bio izuzetno težak. Bojao sam se da neće to izdržati, ali su izdržale. Bilo je i suza, ali to je sport i sada kada vide u kakvom su stanju dobiju još veći elan. Odradili smo 36 treninga u avgustu, što je oko 61 sat treninga i niko nije odustao. Imamo 21 igračicu i bio sam prezadovoljan svima. Cure su sve izjednačene, ovdje nema lidera svi su lideri“, započeo je Mašić.

O ambicijama u novoj sezoni Mašić je rekao, da nije planirao ozbiljne rezulate, da ne bi ni dolazio te je životom garantovao da će ova ekipa biti još bolja iz dana u dan.

„Ne bih došao ovdje da nema Darka Savića i da ne mislimo napraviti neke ozbiljne rezultate. Ovo je sport moramo biti malo strpljivi, još treba vremena, ali garantujem životom da će ova ekipa iz dana u dan biti sve bolja. Vidim da Borac ima dugu perspektivu što malo koja ekipa ima. Vidim da svi dovode pojačanja, ali mi smo rekli 'ne'. Ako ćemo mi dovesti neku rukometašicu koja je 15 ili 20 odsto bolja od naše mlađe rukometašice, onda mi ne znamo posao. Djevojke su željne i pokazale su se kao lavice“, dodao je on.

Izvor: Promo

Rukometašice Borca će finalnu utakmicu Svesrpskog kupa igrati sutra od 17.45 časova, a o ovom meču Mašić je rekao:

„Zvezda se dosta pojačala, ali ja vam otvoreno kažem da nećemo okačiti bijelu zastavu. Mi ćemo dati sve od sebe, a ako nas pobijede mi ćemo čestitati. Međutim da bi nas Zvezda dobila moraće dobro da oznoji dres. Mislim da smo svi takvog mišljenja u klubu i nadam se da ćemo ostaviti Svesrpski kup u Banjaluci. Zvezda nije naivna, ali nismo ni mi.“

Talenta u Borcu ne nedostaje, a Mašić je otkrio kako je primijetio nekoliko rukometašica u mlađim kategorijama pred kojima je blistava budućnost.

"Vidio sam dosta talenta i u mlađim generacijama Borca. Sjeli smo i napravili plan, uradio sam neke programe i skrenuo pažnju kako treba da se radi sa mlađim generacijama. Dajem se tu maksimalno, želim da pomognem djeci da kažem jednom mladom biću, kad ga usmjeriš i skreneš pažnju neće biti sklon ulici", dodao je Mašić.

Kako kaže, u Banjaluci se osjeća kao kod kuće i da nikakve predrasude ne postoje.

Medijima se obratila i Lara Bijelić koja je poručila kako joj je velika čast potpisati ugovor banjalučkim klubom.

„Ambicije ekipe su velike. Velika mi je čast potpisati ugovor sa ekipom Borca. Ovo ništa ne mijenja, osim da ću se još više truditi i zalagati“, rekla je Lara, nakon čega je govorila i Sandra Đurašinović.

„Velika je čast i privilegija biti dio prvog tima i potpisati ugovor ovako mlada. Ambicije su zaista velike, a u sezonu ulazimo spremnije nego ikada. Odradili smo pripreme koje niti jednom sportisti nisu lake. Čeka nas veliki derbi protiv ekipe Crvene zvezde. Domaći teren i naša publika biće naša prednost i spremne smo za ono šta nas očekuje“, zaključila je Sandra.