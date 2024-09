Šampion prijeti povlačenjem iz Formule 1: "Ovakve stvari utiču na moju budućnost"

Maks Ferstapen ponovo je privukao mnogo pažnje.

Izvor: Shutterstock

Maks Ferstapen nekoliko puta je već nagovijestio da ne želi dugo ostati u Formuli 1, a mnogo pažnje svojim izjavama privukao je i nakon VN Singapura.

Holanđanin je i ovog puta šokirao javnost nagovještajem da bi mogao završiti svoju karijeru. Sve je počelo nakon incidenta na pres konferenciji gdje je Ferstapen kažnjen zbog psovanja kada je rekao da je Red Bul „zeznuo“ njegov bolid u Azerbejdžanu.

FIA mu je dodijelila kaznu u vidu društveno korisnog rada, što je očigledno bilo povod za njegovo nezadovoljstvo.

Nakon trke u kojoj je završio drugi upitan o mogućnosti da zbog kazne odluči da se ranije povuče Ferstapen je poručio:

"Naravno. Da. To jest, ovakve stvari definitivno utiču na moju budućnost. Kada ne možeš biti svoj i moraš se nositi s ovakvim glupostima... Mislim da sam sada u fazi svoje karijere u kojoj ne želim stalno rješavati ovakve stvari. Stvarno je iscrpljujuće“.

„Naravno da je sjajno imati uspjeha i pobjeđivati u trkama, ali kada sve to postigneš, osvojiš šampionate i trke... onda želiš i da se zabavljaš. Svi idu do krajnjih granica. Svi, čak i oni na dnu poretka. Ali ako moraš da se nosiš sa svim ovim glupostima: za mene, to nije način da nastaviš u sportu, to je sigurno“, dodao je on.

Ferstapen već dugo 'koketira' s ovom idejom. Treba napomenuti da Ferstapen već neko vrijeme ponavlja da ne zna koliko godina još može ostati u F1, a ove sezone je naglasio da bi mogao napustiti „najbrži cirukus“ nakon isteka ugovora s Red Bulom (2028). Međutim, od tada se, zbog opadanja performansi njegovog bolida, počelo šuškati o mogućem prelasku u Mercedes 2026. ili kasnije, a povezivan je i s Aston Martinom.