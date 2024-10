"To će biti Novakov kraj, vidjećete": Vilander opet opleo po Đokoviću, poslao ga u penziju

Mats Vilander kao u "stara dobra vremena" kritikuje Novaka Đokovića, kao da je zaboravio da poslije toga srpski as igra najbolji tenis.

Novak Đoković učestvuje na mastersu u Šangaju i to bi mogao da bude njegov posljednji "pravi" turnir ove godine. Đoković je rekao da ga u ovoj fazi karijere zanimaju samo reprezentacija Srbije i grend slemovi, ne djeluje da pretjerano misli na masters u Parizu i završni masters u Torinu, što su mnogi ocijenili i kao znak da je na putu da se povuče iz sporta. Taj manjak ambicije da "grabi" na svakom turniru kao da je bio signal i dežurnim kritičarima, poput Matsa Vilandera, da se vrate na "pljuvačka" podešavanja na koja smo navikli nakon nekoliko godina pauze...

Tako je Vilander u razgovoru za "Eurosport" rekao da iako je impresivno da Nole i dalje "igra i osvaja turnire u tim godinama", njega brine što ih je sve manje i da će to neminovno doći na naplatu. Preciznije, sumnja da Novak Đoković može da ispuni svoje ciljeve i osvaja grend slemove sa tako malo mečeva u nogama.

"Može li da igra dobro na grend slemovima bez igranja toliko velikih turnira? Može li do grend slema, ako ode recimo u Šangaj bez osjećaja da je to važno? U nekom trenutku, kada počne da gubi od tih momaka koji nisu prvi, drugi ili treći na svijetu - nego od onih što su 10. ili 20. na ATP listi - njegovo samopouzdanje će biti poljuljano, a njihovo samopouzdanje će da raste", ocijenio je Mats Vilander da će to "biti kraj" za Noleta i da poslije toga neće moći da dominira tenisom kao što je to činio do sada.

Što se tiče Šveđanina, ističe da je dobro za Novaka i što trenira sa mladim zvijezdama poput Sinera i Alkaraza pošto je to zaista blagoslov u njegovim godinama.

"Taj 'lajfstajl' dio napuštanja tenisa meni lično možda najviše nedostaje. Ne gubiš, ne pobjeđuješ, ne takmičiš se, ali si na ATP turu i treniraš sa najboljima na svijetu na centralnom terenu Rolan Garosa ili Šangaja...", objasnio je Vilander da na tome "zavidi" Noletu jer to je mogao samo da sanja.

Šta napriča Mats Vilander o Novaku?

"Nadam se da Rodžer, Novak i Rafa ovo ne slušaju, ali ako pričamo o nivou igre, kada su Siner i Alkaraz na vrhuncu forme, nema šanse da je neko bolje od njih igrao tenis ikada", kazao je Mats Vilander čija je izjava izazvala veliku polemiku i nema sumnje da će stići i do Đokovića.

Ko zna, možda ga dodatno motiviše da pokaže Vilanderu ono što je zaboravio, pa tako možda već u Šangaju budemo vidjeli "zvijer" koja se probudila.