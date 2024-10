"Da me ubijete, ne znam odakle to Novaku": Davao mu je novac dok su Srđan i Dijana vodili palačinkarnicu

Novak Đoković je bio posebno vezan za deda Vladimira koji je preminuo, zbog njega je plakao, a kažu da mnogo liči na njega.

Izvor: YouTube/screenshot/60 Minutes

Novak Đoković ne zaboravlja čovjeka koji je među najzaslužnijima što je postao najbolji teniser svih vremena. U pitanju je njegov deda Vladimir koji je preminuo u aprilu 2012. godine. Nole je dao opširan intervju za "60 minutes", a na njihovom "YouTube" kanalu objavili su i snimak prethodnog intervjua koji je objavljen baš 2012. godine, prije Vladimirove smrti. Mnogi fanovi su to vidjeli i komentarisali su koliko njih dvojica ustvari liče.

Tragičnu vijest o smrti dede Đoković je saznao na treningu pred meč protiv Aleksandera Dolgopolova (Ukrajina) na turniru u Monte Karlu. Spekulisalo se tada da će odustati od takmičenja, nije to učinio. Pobijedio je u tom meču, onda je podigao ruke visoko ka nebu i počeo da plače. Svi su odmah znali o čemu se radi. Nije mogao da izdrži i da sakrije emocije. Na tom turniru došao je do finala, izgubio je od Rafe Nadala, ali je nedugo zatim podigao titulu u Majamiju.

"Ovo je trofej za mog đeda Vladu koji mi je uvijek bio izvor pozitivne energije. Moj heroj i idol, od malih nogu me je naučio da se nikada ne predajem. Ovo je za tebe moj Vlado", izgovorio je tada Đoković sa knedlom u grlu. Vlado je rođen u Zvečanu na Kosovu i Metohiji, kada je bio mlad dobio je posao u Beogradu i tu se preselio i osnovao porodicu, a Vlado mu je deda sa očeve strane,

U jednom od intervjua iz 2010. godine je Vladimir pričao o svom unuku. "Bio je talentovan za tenis od malih nogu, da me ubijete ne znam otkud mu to. Niko u porodici nije izuzetan sportista. Njegov otac Srđan i stric Goran bili su strašni skijaši, ali rekreativno. Sjećam se da ga je Jelena Genčić primijetila kada je imao pet godina i da je rekla Srđanu da ga odmah dovedu na trening", rekao je Vlado.

"Ako kažu da Novak liči na mene..."

On ga je vodio na treninge u tim godinama. "Svaki bogovetni dan smo išli. Roditelji su mu u to vrijeme imali palačinkarnicu na Kopaoniku, nisu mogli da budu u Beogradu i da ga vode na treninge. Vidio sam da mu je baš bilo stalo i zato mi nije bilo teško da ga vodim na časove. Bio sam mu podrška u svemu, davao sam mu pare kad je trebalo, nije to zaboravio. On i Jelena su lijep par, volim da kažem da je najzaslužnija za sve što je postigao, prati ga, podržava, pomaže, lijep su par."

Novak Đoković u suzama Izvor: YouTube/Daniel Bato

Imao je samo hvalospjeve na račun svog unuka. "Nikada nije dolazio u Beograd, a da me ne podsjeti, makar i na pola sata. Kad pobijedi, radujemo se zajedno, kad izgubi, hrabrim ga, kažem mu da će biti i pobjeda. Srećom, više je slavlja. Ljudi kažu da je lijep na mene i da voli da se šali kao ja. Ako tako kažu, ja nemam ništa protiv", našalio se za kraj tog intervjua Vlado.