Novak osjetio da ga prvi put sažaljevaju, pa im odbrusio: Ljudi, nije pitanje života ili smrti!

Novak Đoković pokazao da je u potpunosti miran zbog sezone u kojoj nije osvajao grend slemove ili masterse, prosto je za njega dovoljno zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. I zato ne dopušta da ga neko sažaljeva zbog toga. Pa neka je i prvi put.

Izvor: YouTube/Tennis TV

Novak Đoković poražen je u finalu mastersa u Šangaju protiv Janika Sinera (7:6, 6:3), ali nije bilo ljutnje, bijesa ili naročite tuge, prihvatio je to sa osmijehom na licu. Nole je prije svega došao u Šangaj jer pet godina nije bio u Kini, gdje uvijek ima veliku podršku, dok su mediji u prvi plan isticali da opet može da ispiše istoriju - osvajanjem stote titule.

Kako to (još) nije uspio, sva pitanja na konferenciji za mediji bila su takva kao da su novinari pokazivali Noletu da ga sažaljevaju zbog ne tako uspješne sezone, što je potpuno suprotno od osjećaja koji ima najveći ikada. Istina je da sad nije osvajao grend slemove, masterse i da je izgubio prvo mjesto na ATP listi, ali je lijepo vidjeti koliko je Nole miran sam sa sobom zato što je donio ono što je obećao i sebi i cijeloj naciji: zlato sa Olimpijskih igara.

"Moja glavna motivacija dolazi iz ljubavi i strasti prema sportu, kao i zbog želje da nastavimo da se takmičim. Ovo su mečevi i izazovi kojima još težim, da budem u poziciji da igram protiv najboljih igrača svijeta, na najvećoj pozornici, u finalima najvećih turnira na svijetu", rekao je Nole na konstataciju da "rezultat nije bio kakav je želio" i pitanje odakle mu više želja da igra.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

"Tako da, znate, zato sam se borio i zato ću nastaviti da se guram i dalje. To je sve što mogu da kažem. Ne znam šta donosi budućnosti, vidjeću kako ide i kako se osjećam u datom trenutku. Planiram da igram i takmičim se i dogodine", naglasio je Nole.

"Hajde da vidimo dokle ću dogurati", dodao je.

Sljedeće pitanje odnosilo se na to koliko je Đoković bio blizu stote titule i koliko je za njega važno da je osvoji, na šta je Srbin jasno odgovorio da je za njega to samo "bonus". Naravno da bi volio da se to desilo u Šangaju protiv Sinera, ali ne očajava mnogo kako su oni očekivali.

"Nije to pitanje života ili smrti za mene. Mislim da sam ostvario najveće ciljeve u karijeri. Trenutno je fokus na grend slemovima i da vidim koliko mogu da podižem letvicu. Dok god igram kako sam igrao ove nedjelje, mislim da mogu da igram barabar sa najvećim igračima sveta. Dok god je tako, osjećaću potrebu da nastavim da se takmičim, tu će biti motivacije i vidjećemo koliko će to još potrajati", objasnio je Đoković mirnim tonom.

Ni tu nije bilo jasno šta Nole govori, pa su ga pitali da li je zadovoljan svojom sezonom, iako je do sada hiljadu puta odgovorio da je ostvario najveći cilj u njoj - osvajanjem Olimpijskih igara.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedi

"Ako poredim sa većinom mojih sezona, ovo je bila jedna od najneuspješnijih u pogledu rezultata. Ali, kao što znate, moralo je da se desi u nekom trenutku da neću osvajati grend slemove i igrati na najvišem nivou poslije toliko godina. I to je u redu. Ja sam srećan zbog svog zlata sa Olimpijskih igara, to je bio glavni cilj za ovu godinu", naglasio je Đoković i rekao da bi volio da je osvojio još neku titulu, ali sve je to u redu - prihvata jer je svjestan šta je uradio u karijeri.

Đoković ističe da je sada plan da igra na turniru u Saudijskoj Arabiji naredne nedjelje, a onda planira povratak kući gdje će donijeti odluku o narednom turniru. Najvjerovatnije neće igrati ni Pariz, a ni završni masters u Torinu. Mora malo i da odmori od svega.

