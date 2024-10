Novaka čeka najteža odluka: Uključio se u trku za Torino, sad sve zavisi od jednog poteza!

Novak Đoković trenutno je u dobroj poziciji da zaigra na Završnom mastersu u Torinu, ali je pitanje da li će to i uraditi...

Novak Đoković ostao je bez titule u Šangaju, da je uspeo da osvoji trofej ne samo da bi stigao do 100. pehara u karijeri, već bi gotovo sigurno obezbijedio učešće na Završnom mastersu. Pošto nije to uradio protiv Janika Sinera moraće da strepi za plasman u Torino do samog kraja. Mada, glavno pitanje tu je i da li njega to uopšte zanima.