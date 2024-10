Đoković odmara na Maldivima dok drugi ispadaju iz trke: Novak na korak do Završnog mastersa!

Novak Đoković je trenutno šesti igrač u trci za Završni sa 3.910 bodova i gotovo izvjesno je već obezbijedio plasman u Torino.

Novak Đoković je odustao od igranja u Parizu i Beogradu, a nedavno se i Amerikanka Koko Vandevege izletjela i najavila da ga nećemo gledati i na završnom turniru u Torinu. Ipak, dobro je znati da će moći tamo da igra ako želi, pošto je izvjesno da će se naći među osam najboljih igrača u sezoni. Potrebno je čudo pa da se to ne dogodi, ali ni to ne garantuje da će on doći u Italiju pošto je trenutno na odmoru na Maldivima i tenis mu nije prioritet u ovom momentu.