"Smije nam se cijeli svijet": Hrvatska legenda neće više da ćuti, lupio šakom o sto

Ratko Rudić digao glas nakon najbizarnijeg žrijeba u istoriji vaterpola.

Žrijeb za Svjetski kup u vaterpolu iznenadio je čitavu planetu pošto je umjesto 12 selekcija - žrijebano 11 timova. Zašto? Italija je suspendovana poslije skandala na Olimpijskim igrama i izbačena je iz svih takmičenja na šest mjeseci, međutim umjesto da je neko zamijeni na Svjetskom kupu - odlučeno je da imamo reprezentaciju manje?! Tako je u grupi "D" odlučeno da se takmiče samo Gruzija i Hrvatska, a stvar je još bizarnija jer će na turniru odigrati dva meča.

Zbog ove odluke burno je reagovao selektor "barakuda" Ivica Tucak, a za njim i vjerovatno jedan od najboljih vaterpolo trenera svih vremena Ratko Rudić koji smatra da sada svi smiju njegovom sportu i da su posljednji potezi samo dokaz amaterizma. Nešto će morati da se mijenja...

"Nakon ovakve odluke cjelokupan rad Tehničke komisije pod velikim je upitnikom. Oni su napravili niz propusta, a dogodio im se i haos za vrijeme Olimpijskih igara te je bilo nekih odluka koje su bile potpuno neprihvatljive. Tako nije smjelo da se vodi najvažnije vaterpolo takmičenje", rekao je Ratko Rudić za "Večernji list" i dodao: "Smije nam se cijeli sportski svijet. Oni nekoga izbace pa mi moramo s jednom reprezentacijom igrati dvije utakmice. Umjesto, recimo, da priključe neku novu reprezentaciju. Zaista nije bilo razloga da dođe do takve situacije koja je antipromocija vaterpola. To je ozbiljan problem za imidž ovog sporta."

Ratko Rudić se čudi i što je odlučeno da se završnica Svjetskog kupa igra u bazenima od 25 metara, ističe da je za njega to prava misterija, posebno jer se zna da su selektori bili protiv toga, dok ne shvata ni kalendar u kome su tri velika svjetska takmičenja.

"To je nešto nedoživljeno. Dogodio se COVID, nisu se igrala takmičenja pa su onda nagurana u tako kratko razdoblje. Oni kojima je to najviše pogodovalo upravo smo mi (reprezentacija Hrvatske) jer smo ostvarili najbolje rezultate koje smo ikad mogli ostvariti u nizu od tri velika takmičenja. Nama je to išlo naruku...", dodao je slavni Hrvat i dodao da je potrebno napraiviti novi kalendar kako bi igrači bili na pravom nivou - fizički i psihički.

"Sada će se to malo normalizovati. U 2025. godini imaćemo još i Svjetsko prvenstvo, na ljeto u Singapuru, a u 2026. gotovo nećemo imati takmičenja. I zato računam da će olimpijski vaterpolo turnir 2028. biti najkvalitetniji za koji će se, nadam se, Tehnička komisija dobro pripremiti."

Podsjetimo, Srbija se na žrijebu za bizarni Svjetski kup našla u grupi sa Grčkom i Crnom Gorom, što je i najteža grupa.