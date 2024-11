"Hoću da ostanem u Srbiji što duže": Grk dominira sa Novim Beogradom i ne planira da stane

Angelos Vlahopulos oduševljen je Novim Beogradom i želi da ostane u Srbiji što duže.

Vaterpolisti Novog Beograda od starta sezone ne znaju za poraz, a u devet dosadašnjih utakmica na dva fronta, u regionalnoj Premijer ligi i Ligi šampiona, zabilježili su isto toliko pobjeda. Ekipa trenera Živka Gocića, iako je u značajnoj mjeri promijenila i podmladila sastav, pruža izvanredne partije, lider je regionalne lige i već na korak od plasmana u TOP 16 fazu elitnog takmičenja Evrope.

Jedan od najiskusnijih u timu, grčki reprezentativac Angelos Vlahopulos, već četvrtu godinu brani boje Novog Beograda. "Osjećam se sjajno u Srbiji i zaista mi je drago da sam dio kluba kakav je Novi Beograd. Imam osjećaj da smo kao jedna velika porodica i ponosan sam zbog svega toga", počeo je priču Vlahopulos.

Ima samo riječi hvale na račun kluba. "Organizacija u klubu je vrhunska, zaista najbolja sa kojom sam se sreo u dosadašnjoj karijeri. Uslovi na bazenu su izvanredni, a uživam i u životu u Beogradu. Veoma sam srećan ovdje i želim što duže da ostanem."

Prezadovoljan je odličnim početkom sezone. "Nije bilo nimalo lako. U značajnoj mjeri smo promijenili tim, ali zabilježili smo neke veoma važne pobjede na startu protiv vrlo jakih ekipa i to nam je ulilo veliko samopouzdanje. Takođe, to nam je na neki način i dalo potvrdu kvaliteta i napornog rada na treninzima i sve je nekako prirodno počelo da liježe na svoje mjesto. Međutim, moram da naglasim da još ništa nismo uradili, na dobrom smo putu, ali moramo da ostanemo fokusirani na dobar rad i da nastavimo da unapređujemo našu igru. Ipak, ono što je evidentno da je stručni štab na pravi način podijelio uloge u timu, a posebno je lijep osjećaj jer se igra uz sjajnu atmosferu koja vlada u ekipi i mislim da se to vidi na utakmicama.“

Vlahopulos je imao mnogo riječi hvale za nekoliko izuzetno mladih i talentovanih igrača koji su u redove Novog Beograda stigli minulog ljeta. "Oni su kao djeca, ali u najboljem i najpozitivnijem smislu te riječi. Jer, sve ono što vide od nas starijih na treninzima i utakmica oni to i slijede. I zato se mi iskusniji maksimalno trudimo da im dajemo najpozitivniji mogući primjer. Neću reći ništa novo ako kažem da su veoma talentovani. Ali nije samo riječ o njihovom daru za igru, oni imaju izvanrednu radnu etiku. Treniraju jako, bore se za ovaj tim, za svoje saigrače, požrtvovani su čime pokazuju svoj karakter."

"Tek je početak sezone"

Posebno impozantno Novi Beograd djelovao je u duelu sa Radničkim iz Kragujevca. U velikom srpskom i rgionalnom derbiju koji je odigran prošlog vikenda Novobeograđani su slavili sa 14:10, a u nekoliko navrata imali su i sedam golova prednosti. "Taj meč odigrali smo veoma dobro. Iako to rezultat možda ne pokazuje moram da istaknem da nije bilo nimalo lako. Svima treba da bude jasno da je tek početak sezone, da Kragujevčani imaju novi tim i da će im biti potrebno malo vremena da se uigraju. To je ekipa koja je sastavljena od vrhunskih igrača i očekujem mnogo teže utakmice u nastavku sezone.“

Naredni meč Novi Beograd igra u petak protiv Valisa u Valjevu u čevrtfinalu Kupa Srbije. "Predstoji nam vrlo nezgodna utakmica. Iako smo favoriti, ne očekujem da će biti lako i da će rival unaprijed istaći bijelu zastavu. Svi žele plasman na završni turnir. Igra se samo jedan meč, na gostujućem bazenu u Valjevu i tu nema popravnog. Zato moramo da budemo maksimalno koncetrisani, kao što smo to bili i na prethodnim utakmicama i ostvarimo cilj, a to je pobjeda koja nas vodi na završnicu Kupa."

Ciljevi se nisu promijenili. "Želimo da osvojimo sve trofeje, želimo da ponovo igramo na Fajnal-foru Lige šampiona i borimo se za titulu prvaka Evrope. Veoma naporno radimo svaki da to ostvarimo. Iako smo zabilježili devet uzastopnih pobjeda nismo poletjeli, čvrsto smo na zemlji i ostajemo posvećeni radu, jer smo svjesni da samo uz takav pristup možemo da dođemo do željenog cilja", zaključio je Vlahopulos.