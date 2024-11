Mikić ponovo u Banjaluci: "Trenutno je to još jedna utakmica u nizu, ali kad dođem..."

Trener Slobode Mirko Mikić u razgovoru za Mondo najavio je večerašnji susret Slobode i Borca. Otkrio nam je kako se osjeća pred povratak u Banjaluku, a govorio je i o novoj Upravi banjalučkog kluba.

Izvor: Facebook/RK Sloboda Tuzla

Paralelno sa kadrovskim promjenama, RK Borac m:tel nastavlja da vodi borbu i na terenu. Crveno-plavi će večeras u dvorani Centar dočekati Slobodu, a meč 10. kola Premijer lige BiH se igra od 19 časova.

Dolazak Tuzlaka znači i povratak nekadašnjeg trenera Borca Mirka Mikića u Banjaluku. Mladi trener je u junu 2023. godine preuzeo kormilo ekipe Slobode nakon što je pet sezona vodio banjalučki tim.

Tuzlaci u posljednje vrijeme igraju sve bolje i bolje te su vezali dvije pobjede (protiv Goražda i Bosne), a kako kaže Mikić za Mondo njegov tim je samo 'zagrebao' površinu onoga kako žele da izgledaju.

"Isto kao i u svakoj utakmici, fokus će biti na našoj igri, da mi popravimo neke stvari koje imamo da popravimo od početka priprema. Malo smo da kažem 'zagrebali' ono kako želimo da izgledamo i počinjemo da ličimo na ono za šta smo trenirali i čemu smo se nadali od početka sezone. Spremamo se ko i za svaku drugu utakmicu, nadamo se našoj dobroj igri i fokus da popravimo te neke stvari kojih je sve manje i manje. Očekujem da nastavimo sa igrom kakvu smo pokazali u posljednje dvije utakmice", rekao je Mikić za Mondo pred dolazak u Banjaluku.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Za Mikića priprema ove utakmice se ne razlikuje od bilo koje druge, ali je svjestan da bi se to sve moglo promijeniti pred početak meča kada "prorade" uspomene.

"Trenutno je to još jedna utakmicu u nizu, ali ne znam kako će biti kada stignemo. Čovjek nije mašina, vidjećemo kako će biti kada vidim ljude koji su meni dragi, prijatelje, igrače koje sam nekad trenirao i neke saigrače s kojima sam igrao u Borcu. Trenutno je fokus u pripremi utakmice kao da je bilo koje drugo gostovanje u pitanju, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati večeras", dodaje on.

Borac je na jučerašnjoj Skupštini dobio novog predsjednika i Upravu kluba. Za predsjednika je izabran trenutni direktor ŽRK Borac Darko Savić dok je za novog direktora kluba predložen Aleksandar Knežević, bivši rukometaš kluba, koji bi trebao da bude imenovan na sjednici Upravnog odbora.

Mikić je podržao ovu odluku te je poželio sreću novoj Upravi.

"Poželio bih sreću novoj Upravi kluba, neke ljude i ne znam, ali mi je drago da ima nekog pomaka da to ide na bolje i da se ipak našli tu neko rukovodstvo koje će voditi igrače. Nezgodno je stvarno kad nema ni direktora ni članova Uprave tako da mi je drago da su napravljeni neki koraci. Mislim da su, po meni, povučeni neki dobri potezi ukoliko se to sve ostvari što je juče navedeno. Ako se obistini to mjesto predsjednika i direktora, odnosno ako ti ljudi budu tu, mislim da će se desiti određeni pomak", zaključio je Mikić za Mondo.

Dodajmo da će ulaz na večerašnju utakmicu po želji novog rukovodstva biti besplatan, a iz ekipe Borca pozvali su navijače da dođu u što većem broju i budu uz crveno-plave.