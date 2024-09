Sloboda eliminisala predstavnika "Kosova"! BiH sa četiri tima u drugom kolu Evropskog kupa!

Tuzlaci su nadoknadili gol minusa iz prvog duela sa Kastriotijem.

Bosna i Hercegovina imaće četiri predstavnika u drugom kolu Evropskog kupa!

Od ranije su tamo Borac m:tel i Gračanica, prvog dana vikenda to pravo je izborio i Leotar, a večeras im se pridružila i tuzlanska Sloboda, koja je u Mejdanu nadoknadila minus od jednog gola (30:29) iz prvog duela sa predstavnikom tzv. Kosova Kastriotijem i zakazala dvomeč sa švajcarskim Vinterturom!

Prvi meč igra se 19. ili 20. oktobra u Švajcarskoj, a revanš u Tuzli zakazan je za sedam dana kasnije.

Desetak minuta prije kraja prvog poluvremena ekipa kojom kao trener komanduje Mirko Mikić bila je u prednosti od četiri gola (12:8, 13:9), što bi na kraju bilo više nego dovoljno za plasman u drugo kolo.

Ipak, serijom 6:0 u narednih 7-8 minuta, Kastrioti je preokrenuo je rezultat i u drugih pola sata ušao uz plus od dva gola (13:15), što je domaćin u uvodu nastavka uspio da anulira i uz dva igrača manje pogotkom Renata Čajića u 36. minutu dođe do 17:16.

Luka Ivanić je u 43. minutu pogodio za prvi naredni plus veći od jednog gola (21:19), pogocima Deniza Terzićija i Rona Ramadanija Kastrioti je anulirao taj minus, ali su potom ponovo uslijedili odlični minuti za crveno-crne, koji su u dva navrata stigli do plus tri (25:22, 26:23), zahvaljujući sjajnom Farisu Čolakoviću.

Na isteku 55. minuta, Sloboda je pogotkom Čajića vratila maksimalnih plus četiri (29:25), a na kraju je presudan bio trenutak kada je Berin Brkić kod rezultata 30:27 odbranio sedmerac, poslije čega je Ermin Ombaša svojim četvrtim golom zaključio ovaj meč.

Čolaković je bio prvo ime ekipe sa devet golova, Luka Ivanić je postigao sedam, dok je Berin Brkić utakmicu završio sa deset odbrana.

U taboru Kastriotija, Denis Terzići je devet puta bio strijelac, dok je sedam "recki" pored svog imena upisao Ljuljzim Šabani.

Što se tiče ostalih predstavnika BiH, Leotar će za rivala imati starog znanca, letonski tim Tenaks Dobele, dok će Borac m:tel i Gračanica za protivnike imati slovenačke timove, Jeruzalem Ormož i Celje Pivovarnu Laško.

