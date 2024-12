Novaka je ovaj poraz bolio 12 godina: Tek ljetos ga prebolio, a sad otišao kod svog "dželata"!

Novak Đoković i Huan Martin del Potro odigraće meč na oproštajnom turniru Argentinca.

Novak Đoković se nalazi u Buenos Ajresu gdje će odigrati egzibicioni meč u čast odlaska u penziju Huana Martina del Potra. Spektaklu u Argentini trebalo bi da prisustvuje više od 15.000 navijača. Susret je najavljen za nedjelju uveče od 20.30 časova po srednjeevropskom vremenu.

Del Potro je javnosti u Srbiji, vjerovatno, poznat kao Argentinac koji je bio koban po Novaka Đokovića kad su u pitanju Olimpijske igre. Srpski teniser ima ubjedljiv skor protiv kolege, ali ga nikada nije pobijedio na Igrama, iako je u svakom duelu važio za favorita. S druge strane, Del Potro ima izuzetne uspjehe u svojoj karijeri, a mišljenje je da bi ih bilo i više da Argentinca nisu pratile brojne povrede. Zbog toga je pred predstojeći duel izjavio: "Nadam se da me sat ili dva neće ništa boljeti".

Najbolji rang je imao 2018. kad je stigao do pozicije trećeg tenisera sveijta, a u karijeri je prikupio 22 titule. Osvojio je US open 2009, a ima i dve medalje sa Igara - 2012. osvojio je bronzu kad je u borbi za treće mesto savladao Novaka Đokovića, a 2016. odvojio je srebro jer je Endi Marej bio bolji u finalu.

Del Potro i Đoković na Olimpijskim igrama

Ljubitelji tenisa vjerovatno su strahovali od Huana Martina del Potra kad god je žrijeb na Olimpijskim igrama dodijelio Argentinca Novaku Đokoviću. Dva vrhunska tenisera odigrala su 20 mečeva, a skor Srbina je ubjedljiv 16-4. Međutim, od te četiri pobjede Del Potra bar dvije su bile izuzetno bolne.

Olimpijske igre 2012. u Londonu - Novak Đoković je bio drugi teniser svijeta, njegov protivnik osmi. Prethodno je Srbin odmjerio snage sa Endijem Marejem koji je bio bolji u polufinalu na turniru u svojoj domovini i ostala je ta borba za treće mjesto. Međutim, stvari nisu tekle po planu, Argentinac je savladao Đokovića u borbi za bronzu 2:0 (7:5, 6:4). Bio je to bolan poraz...

Imao je potom Đoković priliku da popravi utisak na narednim Olimpijskim igrama 2016. u Brazilu. E, tada se već činilo da Argentinac nema apsolutno nikakve šanse - Novak je bio prvi teniser svijeta, glavni favorit za osvajanje zlata, ali... Sastali su se već u prvom kolu, a Del Potro je slavio 2:0 (7:6, 7:6). Još uvijek ostaju u sjećanju suze Srbina poslije tog susreta i razočaranje zbog neuspjeha na Igrama.

Osvajač zlata na Igrama u Parizu

Novak Đoković je napokon stigao do titule koja mu je jedina u karijeri nedostajala. Ovog ljeta postao je šampion Olimpijskih igara, a možda je još fascinantnija priča kako je došao do finala. Poznato je da se najbolji srpski teniser povrijedio na Rolan Garosu, te tako nije bilo poznato da li će uopšte biti i spreman za Igre.

Uspio je sedmi teniser svijeta da se oporavi već do Vimbldona i zaigra na grend slemu. Stigao je i do finala turnira, ali je Karlos Alkaraz bio bolji u tom duelu i odneo je više nego ubjedljivu pobjedu od 3:0 (6:2, 6:2, 7:6).

Sačekala nas je ista slika, samo mjesec dana kasnije, ali i potpuno drugačije izdanje Novaka Đokovića. U ovom meču mladi Alkaraz je bio taj koji nije imao šanse, posto je Srbin igrao vrhunski tenis. O tome govori i činjenica da je svaki gem na svom servisu ubjedljivo dobijao, dok se Španac izuzetno mučio kako bi sačuvao svoje gemove.

Zlato na Olimpijskim igrama je jedina titula koju je Novak Đoković osvojio ove godine, ali ni najmanje ne žali zbog toga jer je ostvario svoj najveći san i donio neprocjenjivu radost svim navijačima u Srbiji.

Pre svega - prijatelji

Bez obzira na činjenicu što je u najvažnijim trenucima u karijeri Huan Martin del Potro bio koban po Novaka Đokovića dvojica tenisera su izuzetni prijatelji. O tome govori i činjenica da je Argentinac od svih svojih kolega odabrao da oproštajni meč odigra upravo sa Srbinom.

I sam Đoković je mnogo puta spomenuo kako je to velika čast za nega, te mu nije bilo teško da otputuje na drugi kraj svijeta kako bi svojim prisustvom uveličao događaj. Nema sumnje da će to biti izuzetan spektakl, s obzirom na to da je predviđeno da će meču prisustvovati više od 15.000 ljudi u Buenos Ajresu.

Del Potro je posljednji meč odigrao u februaru 2022. kad je na turniru u Argentini ispao u šesnaestini finala, dok Novak Đoković na teren nije izašao od egzibicionog turnira u Rijadu gdje se sastao sa još jednim teniserom koji odlazi u penziju - Rafaelom Nadalom.

