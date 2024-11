Dobroćudni div i veliki Novakov prijatelj: Ko zna kako bi se završilo da nije bilo povreda

Priča o Huanu Martinu del Potru - dobroćudnom dvometrašu koji je samom pojavom osvajao srca publike.

Iako je Huan Martin Del Potro objavio kraj karijere još odavno, sutra će se sastati po posljednji put sa Novakom Đokovićem, da definitivno stave tačku na bogatu karijeru Argentinca.

Svoj posljednji meč odigrao je 9. februara 2022. godine protiv sunarodnika Federika Delbonisa gdje je dvije godine mlađi Argentinac ubjedljivo trijumfovao. Naime, Huan Martin je izrazio želju da ponovo izađe na teren nakon njegovog oproštaja sa tura. Mjesto dešavanja biće ponovo prestonica Argentine, te će egzibicija sa Novakom biti “posljednji ples”.

Argentinski div, dobroćudan i jako ljubazan. Trakica oko glave, razoran servis i još razorniji forhend su samo od nekih Huanovih karakteristika. Mnogi će reći da je taj forhend bio najbolji na turu u to vrijeme. Imao je čak osam operacija koljena, za tri se nije znalo, ali je on kasnije otkrio.

Jedna operacija desila se dan nakon njegovog meča u Buenos Airesu protiv Delbonisa. Kazao je Delpo da je sutradan otišao u Švajcarsku da obavi to. Poznata je njegova rečenica “Ja sam čovjek u tijelu koje mu ne pripada.”

Del Potro je rođen 23. septembra u argentinskom Tandilu, te se već sa sedam godina “latio” reketa. Popularni Delpo je bio pravi “gotivac” na turu. Dobroćudni dvometraš koji je osvajao srca publike samom pojavom je unosio neku pozitivnu energiju. Bio je veliki igrač koji je u eri “velike četvorke” ugrabio jednu grend slem titulu.

Treba istaći da je on, ako se može tako reći, prvi uzdrmao “veliku trojku” tako što je iznenadio Rafaela Nadala u polufinalu i Rodžera Federera u finalu US opena 2009. godine. (prekinuo niz od pet uzastopnih titula Švajcarca) i tako se domogao svoje prve i jedine grend slem titule. To je uradio nakon samo godinu dana od prve ATP titule gdje je u finalu bio bolji od Rišara Gaskea u Štutgartu 2008. godine.

Kasnije njegova karijera teče “valovito”. Taman što napravi zamah, slijedi povreda koja bi ga odvojila od terena na duži period. Tako je, nakon titule u Americi, bio primoran da propusti čitavu 2010. godinu zbog povrede ručnog zgloba. Vraćao se Delpo odakle ne bi mogao svako, ali zasigurno da nikad nije ostvario svoj pravi potencijal.

Veliko prijateljstvo ima sa Novakom, zato je baš njega pozvao da odigraju taj posljednji meč u Buenos Airesu. Kazao je Delpo da će njegova posljednja teniska slika biti sa reketom u ruci, a pored njega Novak. Nemali broj puta govorio je Delpo o Novaku, te su to uvijek bile riječi hvale.

“Velika trojka je nešto posebno, Rodžer I Rafa su super korektni, veoma ljubazni, svakog poštuju maksimalno. Ali Novak je drugačiji, spontaniji. Ono što mu padne na pamet, to i kaže. Bez razmišljanja da li je to korektno ili ne. Ta njegova prirodnost je izuzetna”, kazao je Delpo u intervjuu za “Nasion” uoči njegovog “posljednjeg plesa”.

Frcale su varnice i između Novaka i Huana Martina, ali samo tokom poena. Argentinac je osvajač bronzane medalje u Londonu 2012. i srebra 2016. u Riju gdje je u finalu poražen od, novog Novakovog trenera, Endija Marija. Baš te 2016. godine u Riju bilo je dosta emocija između Novaka I Delpa. Žrijeb ih je spojio već u prvom kolu, Novak je tada jurio svoju prvo zlato koje je tako očajnički želio. U toj želji je Nole izgorio a Huan Martin ga je porazio 2:0 u setovima.

Zagrljaj Novaka i Delpa na mreži kazao je sve. Đoković je po izlasku sa terena briznuo u plač, a ni Argentincu nije bilo svejedno. Mnogo lakše sada podnosimo ovaj poraz jer je Novak osam godina poslije “spakovao” olimpijsko zlato u svoju kolekciju, ali tada je bilo jako bolno. U par navrata je Novak i isticao da mu je to jedan od bolnijih poraza u karijeri.

A 2018. godine u finalu US opena, uloge su se zamijenile. Argentinac je tada imao rang karijere, bio je treći, a Novak se vraćao iz teške povrede i operacije lakta. Delpu je Rafa Nadal predao polufinalni meč a Nole, na krilima vimbldonske titule mjesec dana prije, porazivši Keija Nišikorija, zakazao je veliko finale.

Bio je Đoković bolji u tri teška seta. Prijetio je Del Potro ali nije mogao nešto više. Onda kao da se isti scenario ponovio, samo sa zamijenjenim ulogama. Emotivni zagrljaj na mreži, onaj za koji poželiš da se nikad ne završi. Tokom postavljanja bine za svečanu ceremoniju dodjele pehara, Delpo je na svojoj klupi zaplakao. Čim je Novak to zapazio, došao je da utješi svog prijatelja. Tako smo dobili možda i najemotivniju dodjelu nagrada nakon nekog velikog finala.

Još jedan težak meč igrali su njih dvojica. Te 2019. U Rimu, u četvrfinalnom duelu, sastali su se dobri stari drugovi. Ovaj meč je bio rezultatski veoma napet, bio je Đoković na pragu poraza, a čak je u taj brejku drugog seta spasio dvije meč lopte. Uspio je Novak da okrene meč u svoju korist, onako baš u svom stilu, a nakon meča, šta drugo, emotivni pozdrav velikana. Srpski as u finalu biva poražen od najljućeg rivala, Rafaela Nadala 2:1 u setovima.

Još se Huan Martin bori za zdravljem.

“Vjerujte mi, sve sam probao. A sada samo želim da se popnem uz stepenice bez bolova ili kada idem kući u Tandil da mogu da vozim auto četiri sata. Poslije svih tih borbi sa Novakom, Rodžerom, Rafom, za broj jedan, za grend slemove, sada moram da kažem, kako da vozim u Tandil a da me ne boli koljeno”, kazao je Huan Martin.

Izgleda da je ovo godina završavanja nekih sjajnih karijera, tu su svakako Endi Marej koji je “okačio reket o klin” na ovogodišnjem Vimbldonu, Rafael Nadal koji se porazom na Dejvis Kupu oprostio od tenisa i još jedan grend slem šampion, Dominik Tim, koji se oprostio u Beču.

Tu su još neki igrači kao što su Žoao Souza i Džon Milman, a tu je i Vesli Kulhof koji je sa Holandijom izborio finale Dejvis Kupa u Malagi, a u paru sa Botikom Van de Zandšhulpom porazio je Marsela Granoljersa i Karlosa Alkaraza u odlučujućem meču četvrtfinala između Španije i Holandije, te ostavio gorak ukus na oproštaj “bika sa Maljorke”.

