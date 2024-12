Šumaher mu najviše vjerovao, a on ga je najgore izdao: Ukrao najbolje čuvanu tajnu, pa ucjenjivao!

Porodicu Mihaela Šumahera je zapravo ucjenjivao čovjek koji je godinama bio najbliži porodici. Markus Friše je čuvao Šumahera, a sada je probao da izvuče dodatnu korist od toga.

Na današnji dan prije 11 godina Mihael Šumaher je doživio nesreću na skijanju nakon koje je javnost saznala jako malo o njegovom stanju. Zna se jedino da je živ, da je u porodičnoj kući, a poznati su i neki mali detalji o samom procesu liječenja. Ipak niko ne zna kako on izgleda i kako funkcioniše ovih dana.

Porodica na čelu sa suprugom Korinom se trudi da na svaki način zaštiti privatnost svog oca i supruga, a u jednom trenutku je postojala mogućnost da se sve otkrije. Četiri USB-a i dva hard diska sa podacima o Šumaheru su ukradena, a jedan izbacivač iz noćnih klubova je sada sudu otkrio na koji način je došao do fotografija Šumahera.

On je naglasio da mu je poznanik prišao i pokazao mu fotografije Mihaela Šumahera. Ime izbacivača je Jilmaz Tozturkan i ima 53 godine, a ime njegovog saučesmnika je Markus Friše, koji takođe ima 53 godine i nekada je bio tjelohranitelj Šumahera. "Definitivno možemo da uradimo nešto sa ovim", rekli su jedan drugom, ali na kraju nisu uspjeli!

TRAŽILI MILIONE EVRA!

Vjerovatno je Tozturkanu njegov kolega ponudio slike jer je njegov sin Danijel ekspert za IT, pa su onda njih trojica tražila porodici Šumaher 12.000.000 evra u zamjenu za 1.500 slika, 200 videa i detaljne medicinske izvještaje Mihaela Šumahera. Tozturkan je u Vupertalu na sudu rekao da je do materijala došao 2021 godine.

"Friše i ja se znamo jako dugo, u kontaktu smo i otišli smo na kafu. Rekao mi je da posjeduje ovaj materijal i pitao me da li možemo da uradimo nešto sa njim. Rekao sam: 'Pitaću, ali definitivno možemo da uradimo nešto.' Dao mi je dva hard diska, jedan je bio crn, drugi plav. Uglavnom sve priznajem, ali slike nisam kupio. Probao sam da ih prodam, ali kada nije bilo zainteresovanih tada sam kontaktirao porodicu Šumaher. Sin mi je samo nabavio imejl adresu, nije znao za ucjenu", rekao je Tozturkan na sudu.

Tozturkan je otkrio da su fotografije dostavljene Frišeu i da je na njima Šumaher izgledao loše. Ipak rekao je da nije samo on kriv, a njegova supruga je sve vrijeme pravila buku u sudnici kada se obraćao sudija. "Ispalo je loše, šta da kažem. Lako je sada suditi, ali samo sam mislio da mogu malo da zaradim. Sada su hard diskovi u policiji. Napravio sam grešku, ali nemoguće da sam samo ja kriv. Friše je došao na ideju da materijal prodamo za 10-15 miliona evra. Govorim vam istinu", rekao je on.

KAŽE DA NIJE IMAO POJMA

Jilmazov sin Danijel je istakao da nije kriv, te da nije znao o čemu se radi. Jeste pomogao ocu, ali nije imao pojma da je u pitanju ucjena porodice Šumaher. "Moj tata je tražio samo da mu nađem mejl adresu i da ga snimim kako telefonira. Sada bih volio da nisam ništa od toga uradio, ali šta da vam kažem. On mi je otac, nisam shvatio da radim nešto pogrešno. Nisam znao, to je sve što mogu da kažem. Tražio mi je da mu napravim adresu koja ne može da se prati, ali nisam vidio sadržaj koji šalje. Rekao mi je da je neka pravna stvar povezana sa advokatima i ja nisam postavljao dalja pitanja. Na kraju sam mislio da je poslao nešto advokatu u Frankfurtu. Sve što mi je rečeno je da se materijal odnosi na poznatu osobu i da prodaje slike te osobe. To mi je rekao mesec dana prije hapšenja. Rekao mi je da je sa advokatom pregovarao o prodaji tih slika", rekao je Danijel.

IZBACILI GA IZ STANA

Za razliku od njih dvojice treći optuženi Markus Friše prvobitno nije izlazio u javnost. Njegov advokat Harald Beninghoven je pročitao izjavu u kojoj Friše poriče da je u pitanju ucjena. "Tozturkan i moj klijent su prjatelji, zajedno rade i zajedno su radili u noćnom klubu. Od 2012. godine mog klijenta je zapošljavala porodica Šumaher i taj posao se završio 2020. On je 2021. zamoljen da napusti stan koji mu je ustupljen. Zamolili su ga da digitalizuje fotografije Korini dok je radio za porodicu i on je to uradio. Jednog dana se vratio u stan i vidio da je sve spakovano. Mislio je da je to uradila porodica Šumaher i da su odnijeli i slike. Oni ga za te slike nisu pitali", naveo je on.

NEMA VIŠE JAVNOSTI, TRAŽE SE OGROMNE KAZNE

Porodica Šumaher je nakon svega ovoga pošto su svjedočenja bila otvorena za javnost, apelovala na sud da nastavak suđenja bude zatvoren. Volf-Tilman Baumert je ispred suda u Vupertalu potvrdio da porodica želi da se svi detalji o Mihaelu sakriju od javnosti, a da nema razloga da se ta želja ne ispuni. Naveo je da članovi porodice ne dolaze lično na suđenje, da je slučaj komplikovan, a da je maksimalna kazna za tri osumnjičena 15 godina zatvora. Najmanja zatražena kazna je četiri godine zatvora.