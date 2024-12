Đoković na terenu za Novu godinu!

Novak Đoković biće na terenu tokom novogodišnje večeri.

Novak Đoković biće na terenu i tokom novogodišnje večeri. Sa porodicom će da proslavi ulazak u 2025. godinu u Brizbejnu, pa će onda da se nađe na terenu. I to u dublu, zajedno sa Nikom Kirjosom na turniru u Brizbejnu. Njihovi rivali biće prvi nosioci, Nikola Mektić (Hrvatska) i Majkl Venus (Novi Zeland) i biće to jedan od rijetkih momenata kada srpski as neće biti favorit na terenu.