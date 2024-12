Pregled 2024. godine: Donosimo vam sportske trenutke koji su obilježili minulih 365 dana

Minula godina bila je bogata sportskim dešavanjima, a mi pokušali da izdovojimo najvažnije događaje.

Izvor: MN Press/Profimedia

Godina 2024. ostaće upamćema kao jedna od najuzbudljivih godinu u svijetu sporta. Od Evropskog prvenstva u fudbalu, preko Olimpijskih igara do brojnih drugih takmičenja, zaljubljenici u sport imali su priliku uživati u pravom spektaklu.

Potrudićemo se da vam u ovom tekstu sumiramo najvažnije sportske događaje u 2024, a odakle početi ako ne od Olimpijskih igara koje su bile vrhunac godine.

Olimpijske igre u Parizu otvorene su na potpuno drugačiji način nego što smo to do sada navikli. Bilo je i dijelova ceremonije koji su izazvali veliku kontroverzu. To se prije svega odnosi na scenu koja je mnoge podsjetila na slavnu sliku Leonarda da Vinčija "Posljednja (tajna) večera", na kojoj su prikazani Isus Hrist i njegovi apostoli, to je razbjesnilo hrišćansku zajednicu.

Izvor: Youtube/Sling and Stone/Printscreen

Srpski sportisti na 33. izdanju Olimpijskih ugara osvojili su tri zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju.

Najviše očiju bilo je upereno u Novak Đokovića koji je sa 37. godina osvojio svoju prvu zlatnu medalju - jedini trofej koji mu je nedostajao.

"Ovo je moj najveći uspjeh u karijeri", poručio je srpski teniser nakon što je u finalu savladao Karlosa Alkaraza nakon dva taj-brejka.

Zlato su u Parizu osvojili i srpski strijelci Damir Mikec i Zorana Arunović u timskom gađanju vazdušnim pištoljem, kao i vaterpolisti, koji su bili najprijatnije iznenađenje u Parizu. Srebro je Srbiji donijela taekvondistkinja Aleksandra Perišić u kategoriji do 67 kilograma.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Odličan turnir odigrala je i košarkaška reprezentacije Srbije koja je bila jako blizu da u polufinalu eliminšu reprezentaciju SAD-a. Na kraju su osvojili bronzu, a o proslavi ove medalje će se još dugo pričati.

Pamtiće se i alžirska bokserka Iman Helif, kao i Amerikanka Simon Bajls koja je na Olimpijskim igrama postala gimnastičarka s najviše osvojenih medalja u istoriji. "Baka stonog tenisa" Ženg Žijing koja je sa 58 godina je nastupila u Parizu i francuski plivač Leon Maršan takođe je bio jedan od heroja ovih Olimpijskih igara osvojivši četiri zlatne medalje i bronzu u štafeti.

Ne zaboravimo ni Rejčel Gan, brejkdenserku sa OI u Parizu koja je pobrala sve simpatije nakon svojih vratolomija. Mnoge je tehnika ove 36-godišnjakinje sa partera podsjetila na "skakanje kengura, kretanje poput zmije ali i prskalicu za vodu", a internet je prosto poludio za njom. Internet senzacija postao je i turski strijelac Jusuf Dikeč zbog svog autentičnog nastupa u tamičenju, pošto je bez ikakve sportske opreme, kao što su zaštita za uši i specijalizovane naočare koje poboljšavaju nišanjenje, gađao metu.

EURO 2024 i Lamin Jamal

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Netom prije početka Olimpijskih igara održano je Evropsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Srbije po prvi put nakon 24 godine našla se među najboljim ekipama Evrope, ali su "orlovi" svoj put završili već u grupnoj fazi porazom od Engleske (0:1) te sa dva remija – protiv Slovenije (1:1) i Danske (0:0).

Titulu prvaka Evrope, četvrtu u istoriji, osvojila je selekcija Španije nakon što je u Berlinu u finalu pobijedila Englesku sa 2:1.

Španac Lamin Jamal je privukao pažnju cijelog svijeta kada je sa 16 godina i 338 dana postao najmlađi igrač koji je nastupio na Evropskom prvenstvu.

Nastavio je da obara rekorde i postao najmlađi igrač koji je asistirao na Evropskom prvenstvu kada je namjestio gol Daniju Karvahalu u prvoj utakmici Španije protiv Hrvatske, ali svi su čekali da upravo on postigne pogodak.

To se i desilo u polufinalu kada je maestralno pogodio protiv Francuza.

Na ovaj turnir su sa velikim očekivanjima otišli Hrvati, ali su njihove nade ugašene već nakon grupne faze. Italija je golom u 98. minutu osvojila bod protiv Hrvatske, plasirala se u nokaut fazu i poslala Modrića i ekipu kući.

Na ovom izdanju EP vidjeli smo i najbrži pogodak u istoriji evropskih prvenstava. Postigao ga je Nedim Bajrami protiv Italije nakon samo 22 sekunde igre. Albanac je presreo ubacivanje Federika Dimarka i poslao loptu iza leđa Donarume za istoriju.

Turnir će po čemu imati i pamtiti Portugalac Diogo Košta. U osmini finala EP, čuvar mreže Portugala "skinuo" je sva tri udarca Slovenaca u penal seriji - Josipu Iličiću, Juri Balkovecu i Benjaminu Verbiču, pa je snovi Slovenaca ugašeni poslije samo tri serije.

A klupska takmičenja?

Izvor: Joe Giddens / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida postali su po 15. put šampioni Evrope nakon što su u finalu Lige šampiona pobijedili Borusiju Dortmund sa 2:0. Na taj načni popravili su svoj rekord. Nije moglo ni bez kontroverzi, pa je godina tako završena sa mnogo prašine u vezi izbora za Zlatnu loptu, koju je osvojio fudbaler Mančester sitija Rodri. Madriđani su se ljutili jer nagrada nije pripala njihovom fudbaleru Vinisijusu Žunioru, pa su odlučili da bojkotuju ceremoniju u Parizu.

Brazilac se na kraju morao zadovoljiti nagradom FIFA za najboljeg igrača. U Ligi Evrope i Konfercencijskoj ligi titule su prvi put osvojile ekipe Atalante i Olimpijakosa. Boginja iz Bergama je u drugom po snazi takmičenju savladala Bajer (3:0) Bio je to prvi poraz za “apotekare” u cijeloj sezoni u kojoj su osvojili Bundesligu i DFB pokal. S druge strane grčki tim je u finalu Konferencijske lige savladao Fiorentinu sa 1:0 nakon produžetaka.

Što se tiče košarke, titulu NBA lige osvojila je ekipa Bostona nakon što je u finalu nadigrala Dončićev Dalas. MVP nagrada pripala je kome drugom nego Nikoli Jokiću koji je plej-of završio porazom Denvera od Minesote u polufinalu zapadne konferencije. Bila mu je to treća nagrada za najkorisnijeg igrača. Prethodno je tu titulu osvajao u sezonama 2020/21. i 2021/22. Uz Džordana i Lebrona Džejmsa jedini je igrač nakon 1990. koji je osvojio tri nagrade za najkorisnijeg igrača lige.

Kada je u pitanju Evroliga, sedmu titulu osvojila je ekipa Panatinaikosa koja je u finalu bila bolja od Real Madrida.

Ferstapen nastavio dominaciju u Formuli 1

Na samom početku sezone u Formuli 1 odjeknule su šokantne vijesti. Nakon 12 godina ekipu Mercedesa će napustiti sedmostruki svjetski šampion Luis Hamilton i preći u Ferari. Nakon prvih 10 trka vozač Red Bula Maks Verstapen dominirao je sa sedam pobjeda, ali nakon toga stvari su počele da se mijenjaju. Red Bul više nije imao najbrži bolid, a najbolje je izgledala ekipa Meklarena. Ipak, Ferstapen je na kraju uspio sačuvati prednost i osvojiti četvrtu uzastopnu titulu, čime se po broju trofeja izjednačio sa Alanom Prostom i Sebastijanom Fetelom. Titulu u konstruktorskom šampionatu osvojila je ekipa Meklarena zahvaljujući Landu Norisu i Oskaru Pjastriju.

Izvor: Shutterstock

Za kraj, ne možemo da ne pomenemo sezonu iz snova za Tadeja Pogačara koji je osvojio Tur d' Frans i Điro d' Italija, a tome je pridodao i zlato sa svjetskog prvenstva čime je postao prvi biciklista koji je poslije 37 godina osvojio trostruku krunu. Ne smijemo zaboraviti ni evropsku titulu rukometne reprezentacije Francuske koja je u finalu bolja od Danske, a dodajmo da će 2024. godina ostati upisana i kao godina u kojoj je Rafael Nadal završio karijeru.