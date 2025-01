Australijska političarka odgovorila Novaku Đokoviću!

Premijerka Viktorije uzvratila Novaku Đokoviću kada je čula njegovu potresnu ispovijest o skandaloznom tretmanu u Australiji.

Izvor: Patrick Hamilton/AFP/Profimedia/Diego Fedele/AAP/Profimedia

Australijska političarka Džasinta Alan, premijerka Viktorije, jedne od šest australijskih država, odgovorila je Novaku Đokoviću.

Nakon njegovog priznanja o velikoj traumi koju je doživio u toj zemlji kada je 2022. iz nje protjeran, ona je uzvratila bez previše emocija i empatije.

Kao da uopšte ne mari za to što je doživio Novak, najveći koji je ikad zaigrao u Australiji, ona je praktično rekla da je tako moralo da bude.

"Kovid je bio težak za sve nas i nije bilo veze ko si bio i šta si radio, bilo je to teško vrijeme. Pandemija je iza nas i sada sam fokusirana na to da podržim Australijan open, da turnir 2025. godine bude veliki. Možemo da primijetimo da hiljade posjetilaca iz cijelog svijeta dolaze u našu zemlju, u Melburn, zbog Australijan opena", rekla je ona.

Novak Đoković imao je baš takav tretman kada je 2022. godine došao u Australiju sa izuzećem od vakcinacije, jer je neposredno prije puta u Melburn imao koronu. Ipak, ispostavilo se da mu taj dokument nije bio dovoljan, a s obzirom na to da nije htio da se vakciniše - najprije je bio lišen slobode, pa zadržan u "hotelu" za migrante, a onda i protjeran iz zemlje.

"Bilo je dvoje ili troje ljudi koji su došli u Australiju 10 dana prije mene sa potpuno istim izuzećem koje sam i ja imao. Samo sam pratio pravila. Moje izuzeće je bilo pečatirano od strane nezavisnog tijela i čitavog panela doktora. I došao sam u zemlju sa svim ispravnim papirima. Ipak, sve je izmaklo kontroli i bio sam označen kao ovo i ono. Bila je to toliko velika stvar u medijima da nisam mogao da se borim protiv toga, niti sam htio da ulazim u to. Samo sam htio da ostanem i da igram tenis, ali u jednom trenutku je izbila tolika ludnica oko svega, da sam samo poželio da odem i da se vratim kući", kazao je Novak Đoković o tom periodu u jednom ranijem intervjuu.

"Sjedio sam kod kuće, nisam ni htio napolje"

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Đoković tada nije imao dozvolu ni da učestvuje na Australijan openu, na kojem je trofej osvojio Rafael Nadal, a Đoković se nedjeljama oporavljao.

"Nekoliko sedmica sam boravio kod kuće, nisam ni izlazio previše. Samo sam se nadao da će se situacija smiriti, što se i dogodilo, ali su neki tragovi ostali i pratili su me nekoliko mjeseci, pa nisam znao kako će se to odraziti na moje rezultate ili na način na koji igram tenis. Nije mi bilo lako da se mentalno 'regrupišem' i da krenem ispočetka. Na svakoj konferenciji za novinare dobio sam bar jedno ili dva pitanja o Australiji i o tome šta se tamo dogodilo. I kada sam htio da krenem dalje, ljudi su me podsjećali na to. Sve je ispalo veoma nesrećno i boli me to da će ljudi imati pogrešnu ideju o tome šta se dogodilo. Mediji su me uzeli na zub nekoliko jmeseci i to ne na pozitivan način, pa me je to dosta uznemirilo - i mene kao tenisera i mene lično i ljude oko mene", dodao je Novak Đoković.

Ipak, Novak je i u toj situaciji pokazao koliko je veliki, vratio se dogodine u Melburn i opet osvojio Australijan open - u inat svima i svemu. I pokušaće od vikenda da ga ponovo osvoji, rekordni 11. put.

