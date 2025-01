"Moram da priznam, plašim se da li će me odvesti": Potresna Đokovićeva ispovijest, otkrio svoju najveću traumu

Novak Đoković priznao je u Australiji koliki strah osjeti svaki put kada uđe u zemlju.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Đoković otvorio je dušu u razgovoru za australijski "Herald San" uoči početka učešća na Australijan openu. On je priznao da mu se i dalje vraća trauma koju je doživio početkom 2022, kada je bio protjeran iz Melburna nakon što je dane provodio u "hotelu" za migrante.

I danas šokira činjenica da mu je bilo zabranjeno da vidi i pravoslavnog sveštenika, ali i to je slika skandaloznog tretmana koji je dobio u Australiji, u kojoj je rekorder Australijan opena sa čak 10 titula.

"Moraću da budem potpuno iskren. Poslejdnjih nekoliko puta kada sam sletio u Australiju i kada sam prošao kroz pasošku kontrolu, osjetio sam traumu od prije tri godine. Neki tragovi i sada ostanu kada prolazim kroz pasošku kontrolu, jer samo provjeravam da li dolazi neko iz imigracione zone", kazao je Novak Đoković za "Herald San"

"Posmatram i osobu koja mi provjerava pasoš - da li će da me odvede, da li će da me zadrže ili će me pustiti? Moram da priznam da imam taj osjećaj", dodao je Novak.

Upitan da li osjeća ljutnju, Novak odgovara - odrično.

"Nema ljutnje, da budem iskren. Nisam zamjerio, već sam se odmah vratio sljedeće godine... I osvojio turnir. Moji roditelji i čitav tim bili su tamo i bila je to zapravo jedna od najemotivnijih pobjeda koju sam ikad ostvario, nakon svega što sam proživio godinu ranije", dodao je Novak Đoković, sada sedmi teniser svijeta.

Novak Đoković igrao je u Brizbejnu ovog januara i tamo "osjetio" teren prvi put u novoj sezoni, uoči početka grend slema koji je najviše puta osvajao, a koji kreće u nedjelju.

