Novinar koji je intervjuisao Novaka Đokovića iznenadio se koliko je Srbin temeljan i pedantan kada se hrani u restoranima. Pažljivo je slušao konobara i do detalja ga ispitivao o svakoj namirnici koja je bila na meniju.

Izvor: Instagram/@DjokerNole/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković dao je ljetos opširan intervju za američki magazin "Dži-Kju" (GQ) koji je izazvao veliku pažnju, prije svega jer je u njemu istakao zabrinutost da je bio otrovan u Australiji 2022. godine. Kao što je poznato, Đokovića su tada vlasti zadržale u hotelu za migrante, gdje je proveo nekoliko dana u neljudskim uslovima, a iako je dokazao da je imao pravo da uđe u zemlju - deportovan je. Po dolasku u Srbiju obavio je detaljne analize krvi i shvatio da ima povišen nivo olova i žive...

Dobro je poznato koliko Đoković inače pazi na svoje tijelo, posebno na hranu koju unosi i dobro je poznata njegova bezglutenska dijeta. U to koliko je obazriv kada ne jede kod kuće, mogao je na licu mjesta da se uvjeri i novinar Danijel Rajli koji je intervjuisao Đokovića u Kotoru, kada su se našli u jednom restoranu.

Vidi opis Sjedio sam s Novakom Đokovićem u restoranu i šokirao se: Kad je došao konobar, shvatio sam kakav je čovjek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Detaljno je ispričao kako je Đoković od konobara učtivo želio da sazna apsolutno sve detalje o doručku koji poslužuju, tako da je baš na tom primjeru shvatio kako je postao najbolji na svijetu. Uostalom, i kakav je čovjek - studiozan i temeljan!

"Đoković je proveo tri minuta, koja su djelovala kao 30, ispitujući detaljno konobara na srpskom o svakom pojedinačnom sastojku svakog jela koje je bilo na meniju za doručak", navodi Danijel Rajli shvatajući da to i pravi razliku između Đokovića i svih ostalih njegovih rivala.

"Vidio sam to ranije, ranije u Njujorku pred US Open, tako da mi je jasno da ta njegova pedatnost svakako nije performans", piše u tekstu uz Đokovićevu izjavu da je uvijek temeljan kada su turniri u toku, dok van njih voli da jede sladoled i da pije dobro vino: "Kada se radi o hrani, tu sam prilično religiozan. Volim da je sve čisto i svježe spremljeno. Ne volim da, kako se to kaže, previše istražujem. Posebno za vrijeme turnira!".

Šta je Novak Đoković rekao o trovanju?

Izvor: ROLEX DELA PENA/EPA

"Imao sam zdravstvenih problema, shvatio sam da sam u tom hotelu u Melburnu bio hranjen hranom koja me je otrovala", kazao je Novak u istom intervjuu koji je izašao baš pred Australijan open.

"Pa, došao sam do nekih otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Ovo nikad nikome nisam javno rekao, ali utvrđeno je da sam imao zaista visoki nivo teških metala. Teških metala. Imao sam u organizmu veliku dozu olova i žive", poručio je Đoković i dodao da je hrana i jedini način na koji su "olovo i živa" mogli da završe u krvi.

"Bio sam veoma bolestan. Bio je to kao grip, ali me je za nekoliko dana grip potpuno oborio. Nekoliko puta mi se događalo da me Hitna pomoć tretira u domu i onda sam morao da uradim toksikološki test".

Šta inače jede Novak Đoković?

Novak Djokovic eating Bread after 15 years and after completing Tennis.



Finally his Gluten fast has ended.pic.twitter.com/avCduPtTiA — SK (@Djoko_UTD)September 18, 2024



"Zapitajte se: Kako se osjećam kad pojedem nešto nezdravo? Ne odmah, dok još u ustima osjećate ukus šećera/soli/masnoće, već poslije toga. Kad jedete lošu hranu, tijelo to zna. Šalje vam jasan i glasan signal: 'Ova hrana je loša i platićeš zbog toga!”' A koji su to signali? Osjećate se letargično ili 'bljak', ili vas muči loša probava. Glava vam možda nije najbistrija ili vas boli", piše Novak u jednom od poglavlja u svojoj knjizi.

Čim ustane odmah popije veliku čašu vode, nikako hladnu, a potom doručkuje "super pahuljice". Za ručak bezglutenska tjestenina i povrće, dok za večeru unosi proteine u vidu ribe.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Obezbeđenje Australijan opena ne zna ko je Novak Đoković Izvor: YouTube/Australian open Izvor: YouTube/Australian open

(MONDO)