Novak Đoković upitan o trovanju u Australiji, evo kako je reagovao!

Novak Đoković bio je suočen sa pitanjima o trovanju u Australiji

Tvrdnja Novaka Đokovića da se otrovan vratio iz Australije u zimu 2022. godine izazvala je očekivano veliku pažnju svjetske javnosti. Srbin je otkrio da se nakon torture u Melburnu i izbacivanja iz zemlje osjećao loše i da je potom testovima ustanovio da je iz "hotela za migrante", u koji je bio zatvoren, izašao sa povišenim nivoima žive i olova.

Zbog toga je i na konferenciji za novinare uoči svog prvog meča u Melburnu (ponedjeljak ujutru), Novak bio upitan za trovanje. Iako je voditelj pokušao da izbjegne to pitanje, Đoković je poslušao reportera i dao odgovor.

"Slušajte, taj članak u Dži-Kjuu ("GQ") izašao je na internetu juče. Mislim da je to februarsko izdanje, pa će izaći u štampanoj verziji. Uradio sam taj intervju mnogo mjeseci unazad. Poštovao bih ako više ne bismo pričali detaljno o tome, jer bih htio da se fokusiram na tenis, zbog toga sam ovdje. Ako želite da vidite šta sam rekao i da se više informišete o tome, uvijek možete da se vratite na taj članak", kazao je Novak Đoković.

Nakon toga je Novak napustio konferenciju, a prije nego što je otišao, TV reporter je pokušao da izazove njegovu reakciju ovim riječima. "Možete da razumijete da bi to bila kontroverzna tema ovdje u Australiji". Ipak, Novak na to nije odgovorio.

I vodeći engleski mediji konstatuju da Đokovićeva deportacija nije poslala dobru sliku o Australiji u cjelini i pretpostavka je da bi priča o tome da je bio otrovan "otvorila stare rane".

I Nik Kirjos, poznati australijski teniser, bio je upitan za slučaj Novakovog trovanja u Melburnu. "Nisam ni znao za to. Tretirali smo ga kao go*no, to je sigurno. Nije trebalo to da radimo", rekao je Nik Kirjos o Đokoviću i svemu kroz šta je Srbin prošao.

U intervjuu za poznati magazin, Novak je ovako govorio o slučaju trovanja.

"Došao sam do nekih otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Ovo nikad nikome nisam javno rekaao, ali utvrđeno je da sam imao zaista visoki nivo teških metala. Teških metala. Imao sam u organizmu veliku dozu olova i žive. Da li je to došlo iz hrane? To je jedini način".

Novak Đoković igraće prvi meč na Australijan openu u ponedjeljak ujutru, protiv Amerikanca Nišeša Basavaredija.

