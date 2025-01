Novak progovorio, Olga satima bila u šoku: Čuo staru srpsku izreku, zato sad oduševljava svijet!

Novak Đoković zna mnogo jezika, a ne planira da stane. Zašto? Jer mu je na pameti jedna naša stara izreka.

Izvor: claymagazine_/instagram

Novak Đoković je nedavno u Australiji snimao video na kome je pokazivao svoje znanje jezika. Na sedam jezika je izgovorio nekoliko rečenica, a svojim znanjem šokira i one koji ga dobro znaju. To je uradio u Pertu, kada je prije godinu dana nastupao sa selekcijom Srbije na "Junajted kupu".

Srbija je tada prošla grupusa Kinom i Češkom, a u prvom meču je Novak pobijedio svoj meč u singlu, a onda je zajedno sa Olgom Danilović savladao kineski dubl. To se desilo 31. decembra, a nnakon meča je pokazao da odlično zna kineski!

"Srećna Nova godina. Kako ste? Hvala na vašoj podršci dragi prijatelji iz Kine", rekao je na tečnom kineskom, a pored njega su se selektor Viktor Troicki i Olga Danilović šokirali. Tada je reakcija srpske teniserke obišla planetu, pogledajte kako je ona reagovala:

NOVAK ZNA SVE JEZIKE!

Nakon tog meča Srbija je savladala Češku i to tako što je Novak dobio Jiržija Lehečku, a Olga Danilović i Hamad Međedović češki dubl. Ipak u četvrfinalu Australija je pobijedila 3:0, a na kraju je Njemačka pobjedom nad Poljskom 7. januara postala prvak. Ove godine Srbije nije bilo na Junajted kupu, a titulu je uzela SAD, čime se Sebastijan Korda oprostio od tenisa.

Nedavno se u intervjuu za "Klej magazin" Olga Danilović prisjetila ovog neverovatnog momenta sa Novakom i istakla da je Đoković uvijek spreman da iznenadi i one koji ga najbolje znaju.

"Sat vremena kasnije i dalje nisam mogla da verujem šta je on uradio. To je pokazalo kakav je Novak zapravo. On vas uvijek iznenadi sa nečim novim jer je jako otvorenog uma."

Novak je odličan sa engleskim, njemačkim i italijanskim koje je redom učio kao dijete. Zna da razgovara na španskom i portugalskom, a posjeduje i odlično znanje francuskog. Takođe se služi djelimično japanskim, ruskim, arapskim i kineskim!

KAKO JE TO SVE NAUČIO?

"Obožavao sam da učim jezike otkako sam bio dete. Vrlo brzo sam shvatio da ako želim da budem teniser da će mi jako pomoći da govorim nekoliko jezika jer se stalno putuje po svijetu. Čak i kao junior sam putovao po Evropi, Americi i Bliskom istoku. Kada sam napustio školu odlično sam znao engleski i nastavio sam da se poboljšavam. Takođe sam naučio nešto njemačkog, koji sam upotpunio na akademiji kod Nikija Pilića od 12. do 16. godine. Tokom tog perioda upoznao sam nekoliko Italijana i počeo sam da radim sa njima, što se nastavilo tokom moje karijere. Probao sam od početka da pričam sa njima na njihovom jeziku i tako sam naučio italijanski. Jako mi se svidio. Imam težnju da nastavim da se usavršavam u ovom aspektu i da naučim nove jezike. U mojoj zemlji često kažemo da osoba vrijedi onoliko koliko jezika poznaje i da je jako bitno pokazati poštovanje i interesovanje za govorenje lokalnog jezika. Kada neko pokuša da nauči lokalne fraze to je jako vrijedno. Mnogo jezika se govori u mojoj svlačionici i to mi dolazi prirodno. Samo je pitanje koliko smo spremni da učimo jedni od drugih. Sada postoji toliko metoda da se jako brzo nauči neki jezik, samo je pitanje volje. Ako nešto želite, naći će te vremena. Ako ne želite, naći ćete izgovor", rekao je Novak kada su ga pitali o njegovom velikom znanju stranih jezika.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!