"Nisam vidio razlog da živim": Rus udarao sam sebe reketom, niko nije znao da pati od depresije!

Andrej Rubljov otkrio je detalje o sebi koje mnogi nisu znali...

Izvor: BERTRAND GUAY / AFP / Profimedia

Andrej Rubljov je igrač koji pripada samom vrhu svjetskog tenisa. Često je u samim završnicama najvećih turnira, bori se za titule, ali to nije ono po čemu ga fanovi pamte. Zbog svojih postupaka mnogo više ljudi kada čuje njegovo ime prvo pomisli na izlive bijesa i ispade koje je imao na terenu. Često je sebe udarao i povređivao na taj način.

Pred početak Australijan opena dao je intervju u kom je pričao o svojoj borbi sa depresijom zbog koje je povređivao sebe na taj način.

"Nisam još uvuhek na mhestu na kom bih volio da budem, ali mogu da kažem da konačno imam bazu. Imam nešto na šta mogu da se oslonim, jer sam prije oko pola godine bio u najgorem momentu svog života, kada pričam o tome kako sam se osjećao zbog sebe samog", počeo je Rubljov razgovor za britanski "Gardijan".

Tri puta u posljednje četiri godine Rubljov je dolazio do četvrtfinala Australijan opena, proveo je preko 220 nedjelja u top10 na ATP listi. Jedan od najvećih problema koje ima u karijeri kada su u pitanju slemovi jeste taj što je 10 puta igrao u četvrtfinalima, nikad nije prošao do polufinala.

"Na Vimbldonu sam izgubio u prvom kolu i to je bio najgori momenat kada sam se suočio sa sobom.Shvatio sam da se ne radi o mom tenisu, već da se nalazim u momentu u kom ne vidim razlog da nastavim da živim."

Poslije kratke pauze nastavio je da otvara dušu.

"Znam da možda zvuči kao da sam previše dramatičan dok ovo izgovaram, ali to su bile misli u mojoj glavi. Ubijale su me. Stvarale su mi osjećaj anksioznosti. Nisam mogao da izdržim više. Kao da sam bipolaran. Ne znam da li mogu da iskoristim taj izraz, ali je to nešto što je počelo u meni. Sada se osjećam bolje i vidim stvari koje se dešavaju."

Ispričao je i šta se promijenilo od tog poraza na Vimbdlonu.

"Počeo sam da pijem antidepresive, tablete koje mi uopšte nisu pomogle. Na kraju sam rekao sebi da ne želim to više. Prestao sam da pijem tablete i tada mi je mnogo pomogao Marat Safin, mnogo sam pričao sa njim. Pomogao mi je da shvatim mnoge stvari, naučio sam mnogo o sebi. Možda nisam na tom pravom srećnom mjestu na kom bih želio da budem, ali ne osjećam toliko ludilo, anksioznost i stres koji sam imao dok nisam razumio šta želim da radim sa svojim životom."

"Na šta se žališ kad zarađuješ milione"

Izvor: X/@ReichelRadio/Printscreen

Sportiste mnogi vide kao ljude koji imaju velika sredstva, novac. Često je i on slušao kako mu govore "da nema na šta da se žali kad zarađuje milione". Nisu znali kako se zaista osjeća.

"Možeš da imaš sve u životu, zdravu porodicu, mnoge materijalne stvari, zdravu vezu, ali ako se sa tobom dešava nešto što ne želiš da vidiš onda nikada nećeš biti srećan. Ako to nađeš, prihvatiš, onda ćeš bolje da se osjećaš."

Uprkos svim tim problemima Rubljov je jedini igrač koji je prošle sezone uspio da pobijedi Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

"Neću da lažem i da kažem da ne želim da osvojim grend slem, to je moj san i uradiću sve što je do mene. Ako to uradim, da li će to da promijeni moj život ili da kompenzuje neke stvari? Definitivno ne. Daće mi osjećaj olakšanja, nešto za šta sam radio od kada sam bio dijete, ali me to neće učiniti više ili manje srećnim. Prije sam smatrao da bi to promijenilo moj život, ali shvatam da ga neće promijeniti uopšte", kaže Andrej.

"Sa roditeljima ne pričam o osjećanjima"

Can somebody get Rublev some mental help? A mental coach? Therapy? Something?



This is getting out of hand.pic.twitter.com/mQ3uXa1ZRC — Scott Reichel (@ReichelRadio)October 29, 2024

Pričao je Rubljov detaljno o momentima u kom bi gubio kontrolu. Bijes bi iskalio sam na sebi, udarao bi sebe reketom.

"Na početku sam se osjećao loše, osramoćeno, jer nisam takva osoba. Nije to lijepo vidjeti. Sada više razumijem sebe, opušteniji sam, nalazim se na boljem mjestu. Kada vidim te snimke osjećam da je to bilo u prošlom životu. Nisam to više ja", jasan je Andrej.

Upitan je i kako njegova porodica reaguje kada vidi sve to.

"To je po malo nezgodno pitanje. Moja porodica, roditelji, oni me vole, ali mi nikada ne dijelimo svoja osjećanja. Nije mi lako da odgovorim na to pitanje. Znam da me vole, volim i ja njih, ali ne pričamo o tome. Kažu mi da je za njih najbitnije da sam ja srećan."

Pomogli su mu i razgovori sa Danilom Medvedevim, oni su bliski prijatelji, a Andrej je krstio njegovu ćerku.

"Dijelimo neke stvari, ali sam i njega pitao kako je napravio tu promjenu. Kada je bio junior bio je baš, baš lud. A onda kada je pobjeđivao i igrao u finalima najvećih turnira izgledao je tako mirno. Sve se svodi na to da budeš iskren sam sa sobom. Kada te nešto pogodi i aktivira emocije, agresiju, stres ili nešto tako, onda je to znak da se u tebi dešava nešto što ne prihvataš. Kada prihvatiš to i kada postaneš iskren sa sobom, onda ide sve ka boljem", zaključio je Rubljov.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!