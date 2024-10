Finalista "Srpska Opena" u Banjaluci umalo ostao bez testisa!

Andrej Rubljov je preživio pravu dramu pred ovogodišnji US Open.

Rodžera Federera neće biti na turniru u Bazelu na kome je poslije svađe i sukoba sa organizatorima praktično izbrisan, ali u Švajcarsku dolazi Andrej Rubljov. Rus koji je trenutni sedmi igrač na ATP listi uvijek privlači mnogo pažnje, a sada je šokirao priznanjem. On je istakao da je pred US Open imao ozbiljne zdravstvene probleme - sa genitalijama!

Na turniru u Njujorku je stigao do četvrtog kola, redom je dobijo Tijaga Sejbot Vilda, Artura Riderkneha i Jiržija Lehečku prije nego što je u drami od pet setova poražen od Grigora Dimitrova. Pravo je čudo kako je stigao i dotle kada znamo šta mu se dešavalo pred sam odlazak u Ameriku.

"Ne znam kako da vam ovo kažem na neki lijep način... Zamalo sam izgubio jaje. Imao sam mnogo sreće. Kažu da, ako vam krv prestane teći 'tamo dole', imate pet ili šest sati, a onda vam slijedi amputacija. Osjetio sam bolove pa sam odlučio da odem u bolnicu. Odmah su me provjerili i naveli kao hitan slučaj za operaciju. Prije nego što su me uspavali, potpisao sam dozvolu da mi, prema potrebi, amputiraju jaje. Operisali su me između četiri i pet sati, na kraju je sve super prošlo", otkrio je Rubljov novinarima u Bazelu.

Finalista "Srpska Opena" u Banjaluci prošle sezone, inače u Bazel dolazi kako bi sustigao Novaka Đokovića u trci za plasman na Završni masters u Torinu. Prvih sedam tenisera u ATP trci ide na taj turnir, a trenutno je Novak Đoković sa 3.910 bodova osvojenih ove takmičarske godine šesti. Sedmi je Kasper Rud sa 3.745 poena, a Andrej Rubljov koji u Bazelu igra četvrfinale ima 3.710 i ako osvoji turnir stići će Novaka.

