Uz zvuk sirene pocijepao mrežu, a onda je počelo: Samo je odmahnuo glavom, oteli su mu pobjedu (VIDEO)

Šveđani su taman počeli da slave, a onda je sudija rekao da od toga nema ništa!

Kakvu smo dramu vidjeli na Svjetskom prvenstvu u rukometu! U derbi meču drugog dijela takmičenja sastali su se Švedska i Portugal, a meč nije mogao da bude izjednačeniji. Završio se 37:37 (18:18). Na kraju je bilo neriješeno, oba poluvremena su se završila neriješeno, a sve se završilo tako što je odluka sudija uz zvuk sirene poništila gol Džima Gotfridsona za pobjedu!

Nakon što su Portugalci uspjeli da se odbrane na 30 sekundi do kraja, Šveđani su odlučili da rizikuju. Izvukli su iz igre golmana, a umjesto njega je upravo Gotfridson ušao na teren. Na njemu je bilo da riješi ovaj meč, a on je to uspio - zamalo!

Uspio je da savlada golmana Portugala, ali gol nije priznat! Prvo su sudije signalizirale faul pivota Melera koji je gurnio svog čuvara, ali je veći problem bio to što je vrijeme isteklo prije nego što je lopta prešla gol liniju. Ostalo je neriješeno, a pogledajte kako je to izgledalo:

Drama na sve strane!

Na ovom meču Švedsku je vodio Lagergren sa sedam golova i Ekberg sa šest, dok je kod Portugala pored MVP-a Luisa Fradea braća Košta su imala po pet golova, kao i Iturica. U toj grupi Brazil je dobio Čile 28:24 (13:10) i na kraju je uz osam golova Langara Brazil pobijedio. Portugal je sada prvi sa pet bodova, Švedska i Brazil imaju po četiri boda, a Španci imaju tri i jure pobjedu nad Norveškom u posljednjem meču dana.

U drugoj grupi ekipe iz regiona pobijedile su i ostale u igri za prolazak dalje. Slovenija je lako dobila Argentinu34:23 (15:8). mada je veliki problem za njih povreda Nejca Cehtea. Kljun je dao pet golova, a po četiri su dali Vlah, Kavčić i Horžen. Hrvati nisu imali luksuz da kiksnu i savladali su Zelenortska Ostrva 44:24 (24:11). Dominirali su Šoštarić sa devet, Maraš sa šest i Glavaš i Jelinić sa po pet golova. Na tabeli sada Hrvatska, Slovenija, Egipat i Island imaju po četiri bodova, a Argentina i Zelenortska Ostrva su bez bodova i nemaju šansu za prolaz dalje.