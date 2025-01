"Odmah je krenuo da viče - ne, ne, ne!": Kad je vidio kako su napali Novaka, Siner se prestravio

Janik Siner je vidio kako je prošao Novak Đoković kada nije dao intervju na terenu, zato nikako nije smio da propusti intervju sa Džimom Kurijerom.

Izvor: Australian Open TV/Youtube/Twitter/BastienFachan

Janik Siner je uprkos grčevima i bolovima uspio da u tri seta završi meč sa Benom Šeltonom u polufinalu Australijan opena, a kada se duel završio dao je intervju na terenu Džimu Kurijeru. Pričao je desetak minuta sa Amerikancem koji je nekada bio prvi teniser na ATP listi, a zamalo da se to ne desi!

Trener Janika Sinera Daren Kejhil htio je da se taj intervju otkaže ili skrati, ali kada je to čuo Janik Siner odmah je odbio takvu mogućnost! Rekao je da će pričati koliko god je potrebno i da mu nije problem da odgovori na bilo koje pitanje

"Došao sam do tima kada je završen meč, čestitao sam. Daren (Kejhil, trener Janika Sinera prim. aut.) mi je rekao: 'Drži ga kraće na terenu, vidiš da ima grčeve.' Janik je odgovorio: 'Ne, ne, nema problema, odradi sve što treba!' Nije dugo trajao taj intervju, pitao sam šta je bilo i rekao je da nije povreda nego su grčevi. Vidjeli smo da mu se to desilo i protiv Alkaraza. Imao je problema sa mišićima, malo su ga masirali, malo se hidrirao i poslije je sve bilo u redu", rekao je Daren Kejhil poslije meča u studiju "Eurosporta".

Nakon toga je Amerikanac pričao o oporavku Sinera, kao i o zagonetnom piću koje je on pio da bi se hidrirao i spriječio grčeve koje osjeća. "Da, evo vidjeli smo i taj sok koji mu je bio kiseo. Pitanje je i kako se osjećao protiv Holgera Runea. Morao je da izađe van terena, osjećao je vrtoglavicu. Sada je bilo drugačije, drugačiji su uslovi bili na terenu i mislim da će se vratiti na teren u punoj formi. Kiseo je sok, to obično uzmete u usta i pljunete, nije to nešto što želite da pijete. Nećete ulaziti u detalje oko toga."

Vidio šta se desilo Novaku!

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

A zašto je ovako reagovao Janik Siner? Jasno je da je najbolji teniser svijeta u ovom momentu ispratio šta se desilo kada je Novak Đoković odbio da da intervju poslije meča četvrtog kola. Tada je revoltiran ponašanjem australijskih medija rekao samo: "Hvala vam što ste bili ovdje, što uživate u ovom sportu, hvala vam svima", a onda se pokupio sa terena.

Publika ga je tada napala i izviždala, a Novak je nastavio da trpi pritiske. Australijski mediji su nastavili da ga napadaju tokom trajanja turnira, a nakon svega Novak je doživio i zvižduke jer se povrijedio na meču sa Karlosom Alkarazom i jer je morao da preda meč Zverevu nakon dugog i iscrpljujućeg prvog seta.