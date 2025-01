Siner je prvi jer je krao od Novaka: Stao pred pun stadion i priznao, to ga je odvelo na vrh

Janik Siner je priznao da je jednostavno morao da uzme neke ljude od Novaka Đokovića da bi postao najbolji na svijetu.

Janik Siner je ušao u svoje drugo uzastopno finale Australijan opena, a poslije pobjede u tri seta 7:6, 6:2, 6:2 nad Benom Šeltonom priznao je da je prvi set prelomio meč. Ipak, Džima Kurijera koji ga je intervjuisao na terenu zanimalo je nešto drugo. Znamo da je Janik Siner redom "skupljao" članove stručnog štaba Novaka Đokovića i angažovao ih da rade za njega, a upravo ga je to lansiralo u sam vrh.

Kurijer ga je pitalo da li su upravo promjene u stručnom štabu misleću na to što je u svoj tim doveo dugogodišnjeg fizioterapeuta Novaka Đokovića Ulisesa Badija i kondicionog trenera najvećeg tenisera u istoriji Marka Panikija, ovako je odgovorio trenutno prvi na ATP listi.

"Sa svakim trenerom sa kojim sam radio, radili smo naporno. Naravno da su promjene neophodne. Sa time se susrećem od 13. godine. Ovo je nevjerovatan tim, oni su od mene napravili od mene drugačijeg igrača. Simone je taktički drugačiji, on je nekada bio 160. na svijetu, tako da postoji razlika, ali on je odličan, fantastičan trener. Imamo odličan odnos, nismo samo tim koji radi na terenu već smo porodica van terena što je fantastično. Deren će ovdje uraditi posljednju sezonu kao trener, ja sam presrećan što ćemo se boriti za titule. Sezona je dugačka i on mi mnogo znači. Ne želim da zaboravim kodicionog trenera i fizioterapeuta. Nastavljam da radim imam tek 23 godine i vidjećemo", rekao je Siner.

Brine ga povreda!

U toku meča je Janik Siner imao problema sa povredom, tražio je pomoć fizioterapeuta, a Džim Kurijer koji je radio intervju poslije duela je požurio da ga ne zadržava previše dugo.

"Bio je to jako težak prvi set. Nije tako doro servirao danas, mislim da su nam riterni bili bolji nego servisi. Prvi set je uvijek važan, ali sam uvijek zadovoljan kako se to odvijalo. Podrška je uvijek bila dobra, hvala vam što ste došli. Srećan sam što sam u finalu", rekao je na startu Siner.

Što se povrede tiče, nije htio da to previše potencira.

"Da, bilo je grčeva, ali vidjeli ste da je i on patio. Ja sam pokušao da ga šetam po terenu, da budem agresivniji, to je pomoglo. Ovaj meč je mogao da ode preko tri sata, ali sam zadovoljan što nije. Presrećan sam što sam u finalu, pa ćemo vidjeti šta će biti u nedjelju."

Sada ćemo gledati meč prvog i drugog na ATP listi. "Biće to težak meč, takvi su bili naši mečevi u prošlosti. Sve je moguće, on je nevjerovatan igrač, Juri prvu titulu, biće tu napetosti, ali sam srećan što mogu da budem u toj situaciji. Hvala vam na podršci, biće to izuzetan meč", završio je on.