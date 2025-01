Platio sam novine 600 dinara, a trebalo je da slušam Dance: Briga njih i za Novaka, samo žive rukomet

Meč Danske i Srbije ne privlači toliko veliku pažnju kao okršaj rukometne reprezentacije. Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Danska i Srbija igraju u Dejvis kupu. "Rojal Arena" u kojoj se meč igra nalazi se na oko dva kilometra od mog smještaja, ali malo ko o tome priča. Malo ko i zna da je taj okršaj tako blizu, praktično u komšiluku. Bar je tako slučaj sa nekolicinom ljudi sa kojima sam pričao u svom novom kraju u Kopenhagenu. Sve oči uprte su u Zagreb.

U blizini hotela nalazi se supermarket "Netto" u koji sam otišao sa namjerom da nađem neke danske novine, da vidim kako i šta pišu o sportskim dešavanjima. Usput sam popričao sa nekoliko ljudi i samo je jedna djevojka znala da tenis tu, u blizini. Trojica muškaraca su mnogo više pažnje posvetili rukometu.

Da, danas, 31. januara se u Oslu igra drugi polufinalni meč na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Danska igra protiv Portugala, veliki je favorit i ako pobijedi čeka je meč sa Hrvatskom u finalu.

Rukomet prije tenisa

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dok sam na recepciji hotela tražio informacije o tome gdje mogu da nabavim danske novine porazgovarao sam sa Elom, djevojkom koja radi tu. Pošto je naravno razgovor bio na engleskom, objasnila mi je da su sve novine na danskom, a kada sam pojasnio zašto mi treba samo se nasmijala. Ona je jedina rekla da zna za teniski okršaj i da će naravno da navija za Holgera Runea i Dansku.

Na putu do supermarketa sam usput proćaskao sa jednim mladićem na pješačkom prelazu i pitao ga za tenis, odmahnuo je glavom, pa samo rekao "Rukomet, osvajamo titulu" i to je bilo sve. Dovoljno...

U supermarketu sam porazgovarao sa još dvojicom momaka. Ni jedan od njih nije imao predstavu da je Dejvis kup okršaj tu blizu. Momak koji je raspakivao smrznuto voće je imao više vremena za razgovor. "Lijepo je to, naravno da navijam da pobijedimo tvoju Srbiju, ali me više interesuje rukomet. Igramo protiv Portugala, dobićemo to, pa da odbranimo titulu", kaže momak kome na pločici piše Alfred.

Na kasi me je momak po imenu Noa gledao po malo čudno, pošto sam se javio na engleskom. Ni njemu nije bilo jasno baš zašto kupujem danske novine. Nije bilo previše vremena da objašnjavam zašto, kratko sam pojasnio da sam sportski novinar iz Srbije i da sam tu zbog tenisa, na šta se nasmijao uz komentar "Treba ostati informisan brate". Pošto nije bila toliko velika gužva na kasi, postavio sam i njemu pitanje u vezi Dejvis kupa i dobio sličan odgovor, da ne prati i da je uzeo da radi jutarnju smjenu da bi uveče sa društvom išao da gleda i da navija za Dansku u rukometu.

Šta piše u novinama? Srbi su otpisani!

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Da odmah naglasim da je za prevod bila zadužena tehnologija, uz malu pomoć Ele sa recepcije. List "Ekstra Bladet" danas ima i veliki sportski dodatak, tako da je to malo olakšalo situaciju. Ako nekoga zanima, primjerak ovih novina košta skoro 600 dinara... Na naslovnoj strani se nalazi najava rukometnog polufinala, nema govora o tenisu, dok je unutar novine pažnja posvećena i jednima i drugima.

Na stranama šest i sedam nalazi se priča o Dejvis kupu i tenisu. Na glavnom tekstu je slika Holgera Runea i Novaka Đokovića i naslov "Poziv superzvijezde". Poenta teksta je da Nole zbog povrede nije došao u Dansku i da je domaćin sada apsolutni favorit.

Na tekstovima koji se nalaze na toj strani se maltene ne spominju ostali srpski teniseri koji su u Kopenhagenu. Izuzev samog nabrajanja. Prepričava se konferencija danske reprezentacije i citati Runea u kojima je između ostalog rekao da je "ljut na Novaka zato što nije došao", što je rekao kroz šalu, dok je tu i nekoliko drugih izjava njegovih sunarodnika i to je to.

Na drugoj i trećoj strani je najava rukometa i duela Danske i Portugala. U prvom planu je najbolji danski rukometaš Matijas Gidsel i ističe se da su Danci favoriti u meču koji se igra u Zagrebu. "Došli smo da ostanemo do kraja", stoji u naslovu u kom se spominje i Gidselova izjava. Ako ništa drugo, raspored je takav da će svi ljubitelji sporta u Danskoj moći da stignu na oba događaja. Tenis u "Rojal Areni" počinje u 16 časova, dok rukomet kreće u 20.30h.