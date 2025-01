"Da su sutra izbori u Hrvatskoj, on bi pobijedio": Ima 22 godine, a cijela Evropa priča o njemu poslije čuda u Zagrebu

Dominik Kuzmanović je branio tako dobro da Danci misle da bi dobio na izborima, a Karačić i Duvnjak su spremni da mu predaju nacionalni tim. Od reportera MONDA sa Svjetskog prvenstva Nikole Lalovića.

Izvor: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi heroj Hrvatske je golman rukometnog tima Dominik Kuzmanović! Sjajni čuvar mreže, koji je poslije Neksea iz Našica otišao u Bundesligu, blista na Svjetskom prvenstvu i kako je rekao Filip Glavaš "redovno vadi svoj tim". Sada je imao 15 odbrana u polufinalu protiv Francuske i odmah nakon toga istakao da su svi zaslužni za trijumf.

"Istorijska utakmica, mislim da smo ušli savršeno u meč, u prvom poluvremenu čak stigli do plus devet, pametno smo odigrali i zaslužili smo pobjedu. Mislim da je sve nosila publika, bili smo fantastični. Golovi, odbrane, ukradene lopte...", rekao je on.

U drugom polufinalu će igrati Danska sa Portugalom, a Kuzmanović nema neku želju za taj meč. "Ne priželjkujemo nikoga, svejedno nam je, sigurno nas u finalu čeka bolji protivnik, Imamo dan više odmora i to treba iskoristiti. Znamo svi za šta se igra, ali je najbitnije da se mi dobro odmorimo, spremimo se, a nakon toga odigramo još jednu vrhunsku utakmicu", rekao je on.

Na svaku odbranu je burno reagovao, vidjeli smo ga kako skače, maše rukama, sudara se sa saigračima, grli ih...

"Stvarno su i Francuzi igrali jako kvalitetno, ali naša odbrana je sve to "krpila" i pomogla je i meni dosta. Naravno da to treba i proslaviti sa ljudima i dići dodatno energiju u dvorani. Ti naleti adrenalina su svakome u ekipi davali dodatan plus."

Kad Dule i Karačić kažu

Pogledajte 03:36 Dominik Kuzmanović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Odrastao je gledajući Igora Karačića i Domagoja Duvnjaka, a sada su oni izašli i pohvaili ga javno. Duvnjak koji jedva da može da stoji, a kamoli da igra, cijeli meč je mahao peškirima, dizao atmosferu, bodrio saigrače...

"To je apsolutna legenda i on ovo sve zaslužuje. Daje se maksimalno. Da li je to slavlje, dodavanje vode ili je to davanje golova, organizovanje napada kada nam je najpotrebnije. On je srce ovog tima", istakao je golman reprezentacije Hrvatske.

Kada je Igor Karačić rekao da reprezentacija ima budućnost, posebno je pomenuo njega. "Predivno je čuti te dvije legende hrvatskog rukometa. Mislim da su mogli da uživaju i da odigraju još jednu utakmicu za reprezentaciju. Nadam se da će oni da uživaju, kao što sam rekao ima puno dobrih momaka koji ginu za ovu reprezentaciju."

Što se tiče rivala u posljednjem meču, nisu imali šanse da mnogo misle o tome, ali je svima jasno ko je favorit. "Nismo imali puno vremena da gledamo ostale utakmice ovog turnira. Mislim da je Danska tri Svjetska prvenstva osvojila? Jako su kvalitetni, moraju da se cijene, Portugal je tu gdje jeste i vidjećemo", završio je on.

Danski mediji ga se boje

Svi u Danskoj pišu i pričaju o rukometu, a jedna od najvećih tema je Kuzmanović. "DK" je napisao tekst pod naslovom "Supergolman poslao Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva", a u podnaslovu poše "Dominik Kuzmanović je bio veliki razlog zašto je Hrvatska pobijedila Francusku 31:28 u polufinalu Svjetskog prvenstva".

"Kada bi u petak ujutru bili izbori u Hrvatskoj, Dominik Kuzmanović bi vjerovatno postao vođa nacije. Golman je bio pravi heroj s 15 odbrana, čime je Hrvatska pobijedila Francusku na Svjetskom prvenstvu", navodi se u ovom tekstu.