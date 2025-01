Umjesto piva sad u ruci ima medalju sa Mundijala: Hrvatska ga digla iz kreveta, on srušio najveći tim ikada

Domagoj Duvnjak je znao da će se u Areni oprostiti, ali Igor Karačić je bio u krevetu kada je došao poziv Dagura Sigurdsona. Sada majstor iz Mostara u džepu ima medalju sa Mundijala! Od izvještača MONDA sa Svjetskog prvenstva Nikole Lalovića.

Hrvatska se našla u finalu Svjetskog prvenstva u rukometu nakon pobjede nad Francuskom 31:28 (18:11), a dvojica najiskusnijih odigrali su svoj posljednji meč u "Areni" u dresu reprezentacije. Domagoj Duvnjak i Igor Karačić su mozak ove ekipe, a sada znaju da će sa medaljom otići u istoriju. Protrčao je poslije meča Duvnjak kroz miks zonu i skinuo kapu svojim nasljednicima.

"Imaš tamo momke koji će da pričaju, ja im skidam kapu šta su sve napravili, Savršenstvo, 5-1 odbrana je totalno uništila francuski napad. Zasluženo smo pobijedili, idemo dalje. U finalu će biti medalja oko vrata. Ima momaka koji su zaslužili, ja pričam non-stop tako da...", rekao je Duvnjak i pokazao gestom da im skida kapu.

Domagoj Duvnjak oproštaj od Arene i Hrvatske

Zahvalan je bio i Igor Karačić. Prvobitno van spiska nacionalnog tima, morao je poslije povreda Cindrića i Duvnjaka da ga zove Dagur Sigurdson. Umjesto sa pivom u ruci, završiće finale Svjetskog prvenstva sa medaljom oko vrata.

"Teško mi je nešto pametno da kažem. Možda večeras ili sutra ujutru... Prelijep osjećaj, 16.000 ljudi nas je nosilo. ono što smo se dogovorili to smo i radili. Da istrčimo, da uživamo. Nikakav imperativ pobjede nismo imali, da plešemo po terenu. To su ovi momci zaslužili i hvala im na svemu. Dali su sve od sebe da meni i Duletu daju na neki način da izađemo iz ove hale uspješno na ovom završnom turniru za hrvatsku reprezentaciju. Da prespavamo sa medaljom! Jednostavno to su takvi fajteri u ekipi, a u Karlovcu ne znam koliko nas je ljudi čekalo na ulici u Karlovcu da smo rekli da ovo ne možemo da izgubimo. Moramo da idemo na glavu za svaki centimetar, tako su svi uradili. Nevjerovatno je bilo od prvog do posljednjeg minuta ko god da je ušao. Protiv Slovenaca i Mađara smo bili malo pod grčom jer smo nešto moralo da uradimo pred 15.000 ljudi. Protiv Francuza? To je samo poslastica, desert za nas sa ovog cijelog turnira", rekao je Karačić, a onda se osvrnuo na svoju situaciju i to što je potpuno neočekivano sada sa medaljom u džepu.

Igor Karačić

"Upravo tako kako kažu, nije kome je rečeno nego kome je suđeno. Neka je prelijepa priča da ono što smo cijeli život radili i uložili u hrvatski rukomet da nam se vrati. Pozvan sam sa bazičnih priprema, maltene iz kreveta, a evo me u finalu Svjetskog prvenstva. Jako sam zahvalan."

On i Duvnjak idu, ali Hrvatska ne brine. "Hrvatska ima toliko materijala. Biće tu i kikseva, naravno, ali mi smo pričali i prethodne tri-četiri godine dok nije bilo rezultata da Hrvatska ima kvalitet i da Hrvatska to može", završio je Karačić.

Šta kažu mlađi?

"Još nisam svjestan, bila je izrazito naporna utakmica, ali bili smo fokusirani. Znali smo da želimo da pobijedimo, ali smo znali i da igramo protiv jedne od dvije najbolje reprezentacije svijeta. Pokazao je to cijeli turnir, pokazali su to veliki klubovi za koje igraju, ali mi smo uspjeli da uradimo ono što smo se dogovorili", rekao je Marko Mamić.

Jedan od najboljih tokom cijelog turnira i budući lider ovog tima je Filip Glavaš. Poslije sjajnog meča protiv Francuza sada je dao tri gola i pod blokadom dao sve od sebe. "Ne mogu da vjerujem šta se sve izdešavalo, da smo u finalu... Svaka čast ovim momcima. Zajedništvo nas krasi, ovaj kolektiv, ljudi daju srce, dušu. Imali smo neki plan, dogovorili smo se sa Dagurom, vjerovali smo u ovo što radimo od prvog dana. Danas je bila lijepa utakmica, lijepa atmosfera. Ja sam nebitan, bitno je ovo zajedništvo što nas krasi. Momcima svaka čast, daju posljednji atom snage i šta da vam kažem", rekao je bek Zagreba.

Nosio je tokom prolaska kroz miks zonu dres Mateja Mandića, golmana koji nije mogao da igra zbog tuče u svlačionici sa srpskim rukometašem Milošem Kosom. "Moj kolega nije mogao da bude ovdje, svi znamo šta se desilo, nema potrebe da se komentariše. On je isto dio nas, jedan san mu je možda uzet, ako ja mogu malo da mu vratim biće mi čast."

Ivan Martinović je sa šest golova zaista razbio jednu od fizički nadmoćnijih ekipa na svijetu, a pobjedu je naravno posvetio dvojcu koji se povlači. "Ne znam šta da kažem, ponosan sam na ekipu. Kako smo se borili, zaboravili bolove. Rekli smo da je ovo zadnja utakmica za Duleta i za Karu, a da ne govorimo o punoj Areni naših navijača. Borba od početka i zasluženo smo pobedili utakmicu. Ko god da je ušao znali smo šta nas čeka, igrali smo na 100 odsto, prešli smo sve granice, zasluženo. "

I on je igrao pod ljekovima, a na pitanje da li više osjeća euforiju ili bol rekao je: "I jedno i drugo. Sad pada ovaj brufen, ali dobro je. Naravno da ću btii spreman za finale. Još nisam svjestan šta smo uspjeli, mislim da ću se sada rasplakati u svlačionici!"

Hrvatska čeka rivala u drugom polufinalu u kome će se od 20:30 sastati selekcije Danske i Portugala, finale će biti zakazano za nedjelju, a prije toga će Francuska sa poraženim iz ovog meča igrati za bronzu.