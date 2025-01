Selektor Srbije tražio da namjestimo meč sa Hrvatima: "Šta misliš, što su se četvorica odrekla pasoša?"

Ne stišava se bura povodom meča SCG i Hrvatske u rukometu koji se odigrao prije skoro 20 godina. Sada i Nikola Manojlović staje na stranu priče koju je plasirao Arpad Šterbik, da je Veselin Vujović tražio da Srbija pusti Hrvate.

Izvor: YouTube/SoccerBet

Prošlo je skoro dvije decenije od Evropskog prvenstva u rukometu, a i dalje se priča o spornom susretu koji je tadašnja Srbija i Crna Gora odigrala protiv Hrvatske. U pitanju je susret odigran u Sankt Galenu 2. februara 2006. godine, a koji je tek nakon završetka izazvao velike kontroverze.

Hrvatska je pobijedila 34:30, a jedan od najvećih golmana svih vremena Arpad Šterbik odmah je poslije meča optužio selektora Veselina Vujovića za namještanje utakmice. I dan-danas priča se o tome, traži se istina, dok je sada nekadašnji reprezentativac Nikola Manojlović u razgovoru u podkastu "Iz keca, Mićo" ispričao kako je izgledala priprema cijele utakmice, i kako su igrači reagovali na to.

"Sjedio sam u foajeu jednog hotela gdje je tadašnji selektor (Veselin Vujović, prim. aut.) pričao o toj situaciji. Mislim da je svima jasno šta se desilo kada su poslije toga nama četiri igrača promijenila pasoš", rekao je Manojlović i dodao: "Pa, šta misliš zašto su Šarić i Šterbik promijenili pasoše? Kakav smo samo golmanski tandem do tada imali".

"Mi smo poslije toga postali Srbija, došao je opet novi selektor. Jako ružno iskustvo i tada sam rekao da više neću da igram za reprezentaciju. Da nama dolaze i kažu da treba da pustimo Hrvatsku, pa da će ona nama da vrati... Da tadašnji predsjednik Saveza, Crnogorac, Zoran Mićović (prim. aut.) uđe u svlačionicu i kaže da još jednom razmislimo. Tu gledaš starije igrače koji bacaju dres, koji neće da igraju", prisjetio se Manojlović.

"Ti cijeli život maštaš da čuješ tu himnu, da zaigraš za reprezentaciju. Nama je bilo kad čuješ “Hej Sloveni”, naježiš se, preznojiš, a nije ni počela utakmica. Zato to ostavi traga, to je ostavilo veliku buru u Savezu. Jako ružno iskustvo", rekao je Manojlović i nije mu se pričalo više na tu bolnu temu: "Mi smo izgubili od njih, ali nije bilo lagano. Cijela ekipa je bila složna, nema šanse da se namješta".

Šterbik odmah prozvao Vujovića

Izvor: MN PRESS

Legendarni golman nacionalnog tima Srbije Arpad Šterbik, koji je poslije nastupao za Španiju, odmah poslije tog meča dao burnu izjavu za "Sportski žurnal" i optužio je tadašnjeg selektora Veselina Vujovića da je pustio Hrvate da pobijede.

"Hrvatima je pobjeda značila polufinale, a nama gotovo ništa. Naš selektor Vujović nam je na ručku prije utakmice rekao da smo u takvoj situaciji da nama pobjeda ništa ne znači, a da bi nam Hrvati znali da vrate kad-tad ako pustimo. Pred samu utakmicu to je u svlačionici tražio i predsjednik Micić. Pitali smo gdje je Vujović, a rekli su da mu je neugodno da uđe i da čeka kao i Hrvati da vidi šta smo odlučili. Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima", rekao je Šterbik.

"Ako Vujović želi da vodi ekipu do pobjede, neka sjedne na klupu, ako ne, uopšte nam ne treba. To sam rekao i Zoranu Mićoviću da prenese selektoru. Ne mogu više da ćutim, kao sportista nisam mogao da pređem preko toga. Razmišljam sada samo o tome da napustim reprezentaciju ako su ovakve stvari moguće".

Vujović se branio: Nije istina

Izvor: Monika Skolimowska / AFP / Profimedia

"Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli da me cijene kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena ljaga", rekao je Vujović.

Na kraju se saznalo da je Arpad Šterbik prišao i legendarnom Petru Metličiću pred meč i rekao mu: "Braco, ja vam utakmicu neću pustiti!". Metličić je to demantovao... "Arpad Šterbik je velik sportista i iznenadila me njegova izjava. Nisam znao šta se dogodilo u njihovoj svlačionici. Pitao sam i ostale naše igrače znaju li o čemu se radi, ali niko nije imao pojma. Oni su u SCG očito nešto počeli 'muljati' već tada, jer su bili izvan igre za polufinale. Utakmicu nam igrači nisu pustili, ali bili su sigurno uzdrmani time što im je rečeno u svlačionici...", naglasio je tada kapiten reprezentacije Hrvatske.