Veselin Vujović o skandalu koji je šokirao region: "Samo da ne bude ovo sukob Hrvata i Srba, to je katastrofa"

Legenda jugoslovenskog vaterpola oglasila se povodom tuče rukometaša Zagreba Miloša Kosa i Zvonimira Srne

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije i legenda jugoslovenskog rukometa Veselin Vujović oglasio se poslije skandala u Zagrebu, tuče igrača istoimenog kluba, Srbina Miloša Kosa i Hrvata Zvonimira Srne.

On je rekao da su tenzija i napetost uobičajena stvar, ali da se nada da neće biti upliva "nacionalnog" u ovaj sukob saigrača.

"Nadam se samo da niko neće povući paralelu na nacionalnoj osnovi i pokušati ovo pretvoriti u sukob Hrvata i Srba jer bi to bilo pogubno i katastrofalno, a siguran sam da nitko u ovoj situaciji nije gledao 'pasoš'", rekao je on za "Germanijak".

Osim klupskog saopštenja i potvrde da se tuča dogodila, nije bilo novih detalja u javnosti.

"Ne znam razloge niti što se dogodilo kompletno. No, šta god da je, u takvoj situaciji gubi svako. Vjerujem da se problem može riješiti, ali to može biti na dva načina - jednim iskrenim razgovorom ili, onim što je vjerovatnije, da Kos napusti Zagreb. Bila bi to izuzetna šteta zbog njegovog potencijala. No, ne znam niti zašto on ove sezone nije na nivou kao prošle, ne mogu to da procijenim. Pogotovo u utakmici protiv Nanta, koja je bila šansa da se uhvati priključak. Mandić je bio na vrhunskom nivou posljednjih utakmica, ali onda upišeš ipak poraz i najgore što možeš učiniti je pričati odmah poslije utakmice. Vruće su bile glave, trebalo se odmoriti, prespavati, jutro je pametnije od noći. Mogli su možda saigrači primijetiti da su glave vruće i da rastu tenzije, pa da uskoče i spriječiti. Ali, na kraju, to su rukometaši, rasprave su normalna stvar. Događa se to i klubovima poput Barselone, Real Madrida, a u rukometu su strasti možda na još većem nivou", tvrdi Vujović.

"95 odsto da Kos napušta Zagreb"

Uz sve navedeno, slavni rukometaš stvara da je sukob ipak uvećan.

"Ne bih tome pridavao toliko pažnje koliko su mediji napumpali. Manje se pisalo o pobjedi protiv evropskog velikana Magdeburga, nego o ovome. Onda opet ispadne da je vijest što je čovjek ugrizao vuka, a ne vuk čovjeka. Uvijek se traži senzacija. Vjerujem da Zagreb vode kvalitetni ljudi koji će znati šta da naprave u ovoj situaciji. I Srna i Kos su dva izuzetno jaka karaktera i na mislim da bih i ja isto reagovao na Srninom mestu i stao u obranu saigrača da mi ga neko napadne."

Konkretno upitan šta bi on uradio, Vujović je dodao: "Da saigrač napadne mene, kao što je Kos napao Mandića, da me udari, ja bih čekao prvu priliku da mu vratim. No, to ne govorim kao savjet, nemojte da me neko pogrešno shvati, nikako to ne preporučujem i ne mislim da to Mandić treba da napravi. Samo kažem da je u meni tako vrela krv, da je moj karakter takav. Kao da nisam dovoljno nereda i napravio u karijeri, ali eto...", iskren je Vujović.

"Jedan je od najvećih talenata Evrope, šteta"

"Oni su zadnji za koje bih rekao da će se sukobiti. Možda je to nešto što traje još od Izviđača, a možda je novo. Ne možemo to znati. Kroz karijeru sam u svakom klubu imao neke sukobe među igračima, male, u toj sportskoj želji i napetosti, ali ovo je daleko od toga. Daleko."

Ponovio je na kraju Vujović da smatra da će Kos napustiti Zagreb poslije svega.

"Kao trener, uz dužno poštovanje za svaku odluku koju u Zagrebu odluče napraviti, ne bih insistirao na tome da on ostane. Jer, znate, to na kraju može biti opet tempirana bomba. Iskren razgovor može puno pomoći, možda i rešiti problem, ali mladi su to ljudi, još nisu potpuno izgrađeni. Koliko oni mogu stati iza onoga što kažu. Komentarisao sam sa svojim stručnim štabom, po meni je 95 odsto šanse da Kos napušta Zagreb. Iako verujem da će lako naći novi klub, on je jedan od najvećih mladih potencijala Evrope. No, ovo će mu biti velika mrlja u karijeri", dodao je on o reprezentativcu Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!