Anđela bila ostavljena beba u porodilištu, sada je šampionka svijeta: Dirljiva životna priča nove heroine Srbije

Anđela Branković postala je šampionka svijeta, a njena životna priča je prožeta pobjedama.

Izvor: BSS, Dušan Milenković

Anđela Branković postala je šampionka svijeta u boksu na svjetskom prvenstvu u Nišu, a njena životna priča je priča o pobjedi od najmlađih dana.

Bila je ostavljena u porodilištu odmah po rođenju u bolnici u Novom Sadu 1998, potom je odnesena u kuću za ostavljenu djecu u Rumi gdje je provela kao beba i bombardovanje Srbije 1999. Potom je dobila porodicu i dom 2000. godine i okružena ljubavlju dobila je podršku da postane velika osoba, veliki šampion i da dotakne svjetske vrhove, što je i učinila.

"Reći ću to da je sve Božije davanje i da nas on vodi, usmjerava kroz život na ovom svijetu. Da, to znam i tvrdim jer sam se u to uvjerila milion puta u svojih 26-godina života. Danas sam postala šampionka svijeta u boksu, a kako su tekli svi dani mog života, od prvog do danas to samo znamo Bog i ja. Veliko poštovanje imam za to i to je velika hrabrost usvojiti dijete i veliku zahvalnost imam za sve što su učinili za mene", rekla je jedina bokserska koja je Srbiji donijela titulu prvaka svijeta.

Tokom intoniranja himne Srbije, kada je sa zlatom oko vrata stajala i pevala "Bože pravde" suze su krenule niz njeno lice. Svi u hali Čair bili su ganuti. Pogledajte i poslušajte:

Pogledajte 01:13 Anđela Branković, Bože pravde, zlato, boks, bokserka, ring, rukavice Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Pobjedničko postolje i to što je cijela hala koja je puna pjevala Bože pravde zajedno sa mnom to je nešto što će vječno živjeti samnom, Trenutno sam puna utisaka, ali mislim da bih najviše izdvojila iz svega što se događalo od priprema do ovog zlata, izdvojila bi malu crkvu pored hotela Splendid gdje smo bili na pripremama. Ta crkva u malom šumarku, bukvalno predivna, to je crkva Svetog Apostola Tome, to jedna od najljepših uspomena za mene u proteklih mjesec dana. Ne bih sada znala ni koga da izdvojim, puna sam utisaka, mislim da nisam ni svjesna šta se dešava, ali kroz koji dan ću sigurno biti", rekla je šampionka svijeta Anđela Branković.

Anđela je na Prvenstvu Evrope u hali “Aleksandar Nikolić” osvojila bronzu u kategoriji do 57 kg. Prije više od deceniju krenula u pobjedničke pohode sa boks rukavicama, nizala pobjede i medalje, ali je imala i pauzu od tri i po godine kako zbog povrede tako i studija, završila je čuveni DIF kao jedan od najboljih studenata ikada sa prosjekom od 9,8. Na nagovor selektora svih srpskih ženskih boks reprezentacija Mirka Ždrale napustila je Novi Sad, preselila se u Zvornik i u klubu “Obilić” postala pravi Obilić. Po povratku u ring nizala je mečeve, pobjede, iskovala bronzu na šampionatu “Starog kontinenta”, sada i svjetsko zlato.

"Sve djevojke koje su napravile takođe istorijski rezultat na ovom Svjetskom prvenstvu su naše heroine, imamo pet bronzanih medalja, pored mene i mislim da je to samo prikaz koliko se dobro radi i koliko profesionalno radi naš stručni tim sa nama i koliko se djevojke, ne samo ja, nego sve zajedno odričemo i dajemo da bismo napravile ovaj rezultat. Ovaj rezultat nije samo moj i sigurno nije samo njihov već je zajednički", kazala je šampionka svijeta u boksu Anđela Branković.