Najveći uspjeh u istoriji srpskog ženskog boksa! Anđela Branković se bori za svjetsko zlato!

Anđela Branković boriće se u finalu Svetskog prvenstva u boksu u Nišu, a tamo je već potvrđeno pet bronzi.

Srbija je osvojila šest medalja na Svjetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Nišu. Pet bronzi je potvrđeno, dok će se Anđela Branković boriti za zlato. Ona je napravila najveći uspjeh u istoriji srpskog ženskog boksa i imaće šansu da uzme najsjajnije odličje.

Ona je pobijedila Turkinju Jildiz Esru Kahraman u kategoriji od 54 do 57 kilograma i uspjela da dođe do velikog finala. Nije krila zadovoljstvo zbog toga. "Bogami, velika odgovornost, naravno i veliko zadovoljstvo. Ne znam šta bih rekla s obzirom na prvu sesiju koja je bila i da nije prošla baš najuspješnije, što nekim odlukama sudija, što generalno porazima. Mnogo mi je drago i neka ova pobjeda i neka ovaj ulazak u finale bude za cijeli srpski tim. Protivnica je dobro poznata, srele smo se već na borbi za medalju na Evropskom prvenstvu gdje sam je pobijedila na bout review što znači da nije bilo dovoljno ubjedljivo. Nakon toga smo se opet srele na Tajlandu gdje je ona mene pobijedila 3:2. Tada nije postojala opcija bout review i ona je otišla na Olimpijske igre i osvojila je bronzanu medalju. Pobjednica ovog meča sam izašla ja, sa jednoglasnom odlukom sudija, mislim da ne mogu biti zadovoljnija što samo govori o mom napretku i generalno o radu cijelog tima, našeg stručnog štaba svih naših djevojaka, pošto su one sve dio tima, tako da nemam šta više da dodam, zaista", rekla je Anđela.

Za zlato boriće se sa Tajlanđankom Punave Ruenros u nedjelju 16. marta u dvorani "Čair". "Nakon ovog dana koji je bio zaista, zaista emotivan i na sve načine naporan jako, slomili smo se svi i emotivno i fizički i psihički na sve načine, ipak Anđelina pobjeda vraća neku vjeru. Zaista jedan rezultat koji je istorijski i bez ove pobjede, ali Anđela je kroz četiri strašna meča, večeras se revanširala protivnici sa kvalifikacija za Olimpijske igre iz Tajlanda, koja je tada pobijedila nezasluženo 3:2, otišla na Olimpijske igre i tamo osvojila bronzu, evo bar se ovdje izjednačila ta nepravda i večeras je deklasirala, moram reći bronzanu sa Olimpijskih igara, izuzetnu bokserku i pokazala je da vjerujem može do zlatne medalje", poručio je selektor Marko Ždralo.

Ko je osvojio bronze?

Srbija ima pet potvrđenih bronzanih medalja. Ta odličja osvojile su sledeće bokserke: Dragana Jovanović, Sara Ćirković, Natalija Šadrina, Anastasija Lukajić i Nikolina Gajić.

Poslije tih mečeva rezime svega napravio je selektor. "Tri teška poraza, od kojih je najbolniji Sare Ćirković koji smatramo i svi oni koji su gledali da je apsolutno nazasluženo izgubila. U našoj zemlji da se ovo desi ne mogu, ne mogu da shvatim zašto i zbog čega. Ali očigledno smo mala bokserska sila i ne možemo da pariramo svemu onome što se apsolutno vidimo dešava iza ringa. Anastasija Lukajić je pokazala da nije slučajno danas u polufinalnom meču, da nije slučajno osigurala medalju za Srbiju, time što je danas pokazala protiv olimpijske dvostruke svjetske šampionke, evropske aktuelne šampionke, zaista odličan meč, mnogo je toga pokazala i ja i moj stručni štab možemo biti prezadovoljni. Nikolina Gajić u meču sa svjetskom aktuelnom šampionkom pokazala je zaista da može da odboksuje, da može da izdrži. Naravno favorit u ovom meču jasno je bilo da je Irkinja i to je na ringu i pokazala. Međutim Nikolina je pokazala samim osvajanjem medalje na ovom prvenstvu i današnjim svojim izdanjem da može još mnogo da napreduje, da može uz ovu reprezentaciju, uz ovu ekipu da postigne siguran sam još veće rezultate", poručio je Ždralo.

