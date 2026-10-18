Preminuo Kejsi Redfern: Na 35. rođendan morao u bolnicu, na kraju izgubio bitku sa rakom

Dugogodišnji NFL panter Kejsi Redfern preminuo je nedugo nakon 35. rođendana od posljedica raka mozga.

Izvor: Michael Ainsworth/FR171389 AP

Tragične vijesti dolaze iz Amerike gdje je preminuo nekadašnji NFL igrač Kejsi Redfern. Nekadašnji član nekoliko NFL timova preminuo je sa 35 godina nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Kejsi Redfern je bio panter koji je nakon koledža Voford potpisao za Džeksonvil Džeguarse. Zatim je igrao za San Dijego Čardžerse, Karolina Panterse, Klivlend Braunse, Detroit Lajonse, Dalas Kaubojse i Atlanta Falkonse.

Nakon kraja karijere krenula je njegova velika borba sa bolešću. Od 2023. godine borio se sa kancerom na mozgu, a 26. septembra je prebačen u bolnicu. Sa suprugom je imao dva sina, a u bolnicu je prebačen na 35. rođendan, kada je njegova supruga objavila emotivnu poruku.

Emotivna poruka Lorin Redfern

"Srećan 35. rođendan mom čovjeku, ljubavi mog života! Iza nas je burna nedjelja, veoma teška, ispunjena snažnim emocijama i psihičkim opterećenjem. Kejsi je u srijedu imao pregled kod doktora Faninga i naš razgovor nije bio nimalo lak.

Odlučili smo da pređemo na palijativnu njegu za Kejsija. Čini se da je sve što mu se dešavalo tokom proteklih nekoliko nedjelja – padovi, drastično pogoršanje kratkoročnog pamćenja, iznenadno povraćanje i još neki simptomi – vjerovatno posljedica kognitivnog propadanja izazvanog neurotoksičnošću, odnosno štetnim djelovanjem svih terapija kojima je bio podvrgnut tokom protekle tri i po godine.

Njegov mozak je, jadničak, prošao kroz sve što je mogao da podnese kada je riječ o liječenju, zato želimo da mu omogućimo da mu bude što udobnije i da što manje pati. Kao što je naša medicinska sestra istakla, to će i meni pomoći da mogu više i bolje da mu pružam ljubav, umjesto da istovremeno moram da obavljam sve poslove oko njegove njege.

Iza nas je nekoliko zaista teških nedjelja, tokom kojih je došlo do ovog naglog pogoršanja. Kejsi je i dalje kod kuće i može da ostane kod kuće, a moguće je i da će još dugo biti sa nama. Međutim, više ne možemo da mu pružamo terapije i, nažalost, ovo pogoršanje je nepovratno. Jedino bi još jedno čudo koje bi Gospod učinio moglo da promijeni stvari, a mi se, naravno, i dalje molimo za njega.

Znamo da će do izlječenja doći bez obzira na ishod, ali ako Kejsi uskoro ode u raj, njemu će tamo biti bolje nego svima nama koji ostajemo ovdje. Zbog toga mi preostaje samo da budem zahvalna, radosna i ispunjena mirom – i da budem pomalo ljubomorna – jer će on biti CIJELI, u slavi, uz našeg Spasitelja. To je najbolje mjesto na kojem bismo mogli da poželimo da budemo."