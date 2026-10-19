Odigrano prvo kolo Kupa Republike Srpske za rukometaše i rukometašice

Rukometaši ORK Sava pobijedili su u Brčkom domaću Lokomotivu 41:39 i na taj način se plasirali u drugo kolo Kupa Republike Srpske.
Brođane su do trijumfa predvodili Ognjen Ruškić sa 15 golova, dok je pet manje dao Marko Teofilović. Kod domaćih Miloš Glamočak je brojao do 12, a David Metzger je meč završio sa 10 pogodaka.
Velika borba viđena je u Višegradu. Rukometaši Drine iz Zvornika vodili su poslije prvog poluvremena protiv domaćeg sastava 14:13, ali su Višegrađani u nastavku napravili preokret i slavili sa 33:31.
Rezultati 1. kola (muškarci):
ORK BL - Sloga 49:30
Hercegovina - Leotar 28:37
Bijeljina -Perihel 45:23
Lokomotiva - Sava 39:41
Višegrad HED - Drina 33:31
Teslić - Derventa 25:27
Mladost -Kotor Varoš 37:34
Srbac - Čelinac 28:38
Slavija - Hercegovac (odgođeno)
Krenule i rukometašiceIzvor: MONDO
Rukometašice Knežopoljke, Mladosti 1960, Bijeljine, Borja i Leotara izborile su plasman u narednu rundu takmičenja Kupa Republike Srpske. Šampionke iz Kozarske Dubice na svom terenu savladale su Prijedorčanke sa 37:31 uz osam golova Srne Tuleković. U poraženom timu Sara Bojanić dala je čak 14 pogodaka, ali ni njen sjajan učinak nije pomogao "Miri" da dođe do povoljnijeg rezultata.
Najuvjerljiviji trijumf u prvom kolu ostvarile su igračice Borja koje su u svojoj dvorani "Radolinka" deklasirale Derventu sa 35:17. Kod Teslićanki Lidija Radonić je dala 11 golova, dok je na drugoj strani dva manje upisala Natalija Panzalović.
Rezultati 1. kola (žene):
Knežopoljka Mira 37:31
Sloga - Mladost 1960 23:32
Bijeljina - Sedmerac 30:22
Borja - Derventa 35:17
Leotar - Rogatica 19:18
(MONDO)