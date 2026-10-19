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"Bolji si od Sinera, jer se nisi dopingovao": Aleksandar čuo riječi dječaka i ostao bez teksta

"Bolji si od Sinera, jer se nisi dopingovao": Aleksandar čuo riječi dječaka i ostao bez teksta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan dječak je zbog riječi o Janiku Sineru dospio u centar pažnje, pa je i Aleksandar Bublik bio pažljiv sa reakcijom

Dječak isprozivao Janika Sinera zbog dopinga Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Janik Siner završio je sezonu ranije zbog povrede koljena. Njegova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno kod onih koji se bave teorijama zavjere i tvrde da je u pitanju "tiha suspenzija" zbog dopinga i svega. Zbog svega toga su riječi jednog dječaka postale viralne na internetu.

Aleksander Bublik se vratio u Kazahstan i tamo će igrati na turniru u Almatiju. Kao domaći teniser, organizovano je i druženje sa navijačima i tom prilikom su i ljudi iz publike imali priliku da postave pitanje. Javio se jedan dječak koji je brutalno isprozivao Sinera.

  • Dječak: Ko je bolji, vi ili Siner?
  • Bublik: Šta ti misliš?
  • Dječak: Ti si bolji, jer se ne dopinguješ kao Siner.
  • Bublik: Pa, eto, toliko o našem razgovoru.

Morao je Bublik da bude baš pažljiv sa reakcijom na ovu temu, nije želio da se nešto pogrešno shvati. Zato je bio veoma pažljiv pred kamerama...

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Tagovi

Janik Siner Aleksander Bublik Tenis doping

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