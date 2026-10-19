"Bolji si od Sinera, jer se nisi dopingovao": Aleksandar čuo riječi dječaka i ostao bez teksta

Jedan dječak je zbog riječi o Janiku Sineru dospio u centar pažnje, pa je i Aleksandar Bublik bio pažljiv sa reakcijom
Janik Siner završio je sezonu ranije zbog povrede koljena. Njegova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno kod onih koji se bave teorijama zavjere i tvrde da je u pitanju "tiha suspenzija" zbog dopinga i svega. Zbog svega toga su riječi jednog dječaka postale viralne na internetu.
Aleksander Bublik se vratio u Kazahstan i tamo će igrati na turniru u Almatiju. Kao domaći teniser, organizovano je i druženje sa navijačima i tom prilikom su i ljudi iz publike imali priliku da postave pitanje. Javio se jedan dječak koji je brutalno isprozivao Sinera.
- Dječak: Ko je bolji, vi ili Siner?
- Bublik: Šta ti misliš?
- Dječak: Ti si bolji, jer se ne dopinguješ kao Siner.
- Bublik: Pa, eto, toliko o našem razgovoru.
Morao je Bublik da bude baš pažljiv sa reakcijom na ovu temu, nije želio da se nešto pogrešno shvati. Zato je bio veoma pažljiv pred kamerama...
Source here. )) @pavyg All laughing. Bublik at the end: “Well, that was our conversation” https://t.co/w1n1dXVVrU— Yerik_Ilyassov (@yerikilyassov)October 19, 2026