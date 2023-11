Bivše ljubavi se vraćaju, najveći nalet RETROGRADNOG MERKURA U DECEMBRU

Saznajte koja su to četiri horoskopska znaka kojima će se bivše ljubavi vratiti u decembru i to zbog retrogradnog Merkura.

Ruska astrološkinja Julija Lifanova otkrila je kojim to znakovima horoskopa će se bivše ljubavi ponovo vratiti u život, a za sve će biti "kriv" retrogradni Merkur.

Mjesec dana pre početka Nove godine počinje period retrogradnosti Merkura, koji će svoju putanju započeti 26. novembra, a u direktno kretanje konačno će ući do 18. januara 2024. Ovaj period će biti posebno značajan za ljubav i to za četiri znaka horoskopa. "Duhovi prošlosti" im se vraćaju, stare ljubavi za koje su vjerovali da su zauvijek završene, kucaju na vrata... Evo o kojim je to znacima riječ...

Blizanci

Od kraja novembra Merkur će početi da se kreće kroz vaš sektor veza, ali će se na kraju okrenuti u suprotnom smeru do 30. decembra, što ukazuje na dug period aktivne komunikacije sa bivšom ljubavlju. Ne samo da će vam se nekadašnji partner vratiti u život, već ćete i aktivno analizirati probleme u sadašnjoj vezi i vagati šta je za vas bolje. Konačna odluka će "pasti" do 17, 18. januara 2024.

Rak

Retrogradni Merkur će Rakovima vratiti bivše partnere kada krene retrogradno u znaku Jarca od 9. do 23. decembra, a zatim će do 7. i 8. januara konačno "razrešiti" stare nesporazume. Ovo ukazuje na to da ćete duže vrijeme posvetiti razjašnjenju odnosa, što će se ticati vaših budućih planova i zajedničkih ambicija. Vjerovatno će vam bivši partner ponuditi da pokušate ponovo, ali ovog puta ćete detaljno razgovarati o tome kako vidite ovu vezu. Odluku ćete doneti do 11. januara za vreme mladog Mjeseca u Jarcu – tada je moguće da će bivši partner preduzeti neki korak koji će sve razjasniti.

Djevica

Postoji mogućnost da vam se bivša ljubav vrati u život, što će umnogome uticati na vaš pogled na svijet i pomoći vam da neke stvari odgonetnete i poboljšate. Retrogradni Merkur u polju ljubavi u aspektu trigona sa Jupiterom u sektoru vrijednosti će vam pokazati kakva vam je veza potrebna i šta zaista zaslužujete. Kroz razgovor sa bivšim, mogli biste da donesete i važnu odluku, koja se najverovatnije neće ticati veze, već lično vas i vaše ljubavi prema sebi. Kao da posmatrate nečiji tuđi život, videćete nešto što ranije niste primetili. Glavni intenzitet u komunikaciji očekuje vas od 9. do 3. decembra, a na mlad Mesec u Jarcu 11. januara mogli biste ponovo da uđete u romansu sa bivšim.

Lav

Očekuje vas dug period prisjećanja, analiziranja, ne samo stare ljubavi i njegovog ponašanja, već i svojih grešaka. Pitanje koje će se nametnuti u tom periodu jeste - šta je to, zapravo, sreća? Astrološkinja Julija kaže da će decembar biti mesec kada ćete doći do nekih filozofskih spoznaja o sreći, jer će retrogradni Merkur ući u vašu kuću ljubavi u novembru, a izaći će tek 17, 18. januara. Njegova retrogradna petlja u ljubavnom sektoru od 24. decembra do 14. januara pružiće vam period dugih razgovora sa bivšim, a takođe će vam pomoći da spoznate šta je za vas idealna veza. A da li se bivši uklapa u ovu viziju? Samo ćete vi imati odgovor na ovo pitanje.

