Savjeti astrologa za pet horoskopskih znakova: Ako ove nedjelje malo pojačate OPREZ, problemi će biti "mala maca"

Astrološkinja Ana Rusalkina podijelila je horoskopskim znacima hitne savjete za nedjelju od 22. do 28. januara 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/FotoCuisinette

Nedeljni horoskop od 22. do 28. januara 2024. godine donosi niz iznenadnih događaja skoro svim znacima Zodijaka, ali neki od njih treba da budu na pojačanom oprezu. Astrološkinja Ana Rusalkina otkrila je hitne savjete za ovu nedjelju koje ne bi trebalo da zaboravite. Ako ih primjenite na pravi način, možete da promijenite život, naglasila je. Ovih pet znakova horoskopa treba da obrate pažnju:

OVAN

Uzbuđenje i emocije su vaše glavno "gorivo", a to će posebno doći do izražaja ove nedjelje. Ponedjeljak je povoljan dan da napravite listu ciljeva za ovu nedjelju ili bar jedan cilj. Obavezno smislite nagradu za sebe i počnite da sprovodite svoje planove. Dobra organizacija je ključ vašeg uspjeha tokom ove nedjelje i to ne bi trebalo da zaboravite.

BIK

Ove nedjelje vaš prioritet je novac. Pokušajte da promijenite svoj način razmišljanja i ograničavajuća uvjerenja o finansijama, tako što ćete ih zamijeniti širim, savjetovala je astrološkinja. Na primjer, umesto da sebi kažete "Preskupo je", recite "To definitivno mogu da priuštim sebi kasnije". Na ovaj način možete da budete svjesniji svojih dostignuća.

DJEVICA

Posao, dom i vrijeme za druge - sada možda neće biti lako da pronađete ovu ravnotežu. Ne morate da pokušavate da se toga držite sve vrijeme, ali imajte na umu da ne bi trebalo da se koncentrišete samo na jednu stvar u ovom trenutku. Astrološkinja je savjetovala da odredite prioritete i prihvatite da je sasvim u redu to što ne možete sebe u potpunosti da predate na svakom polju.

ŠKORPIJA

Vaš govor u ovoj nedjelji može da postane prilično oštar i to ne samo u odnosu prema drugima, već i u odnosu prema sebi. Slušajte svoje unutrašnje osjećajte, potrudite se da nikoga ne povrijedite. Bolje je da ovu energiju usmjerite tamo gdje su vam sada prioriteti. Bavite se sobom, ne drugima.

VODOLIJA

Ovo je period kada možete da očekujete više troškova, posebno neplaniranih. Svjesno ćete trošiti više, ali savjet astrološkinje je da pokušate da se uzdržite. Takođe bi bilo dobro da svojim znanjem ili vještinama pomognete nekome besplatno, vratiće vam se višestruko! Ovo može da pomogne u namjeri da se izbjegne veći problem sa novcem.

(MONDO)