Posljednja nedjelja u julu 2024. je upozorenje: Astrolog otkrio prognozu, Ovan i Škorpija ne mogu da se obuzdaju

Detaljna prognoza astrologa Vladimira Vlajića za posljednju nedjelju u julu 2024. godine!

Mjesečni horoskop za avgust 2024. godine obeležiže retrogradni Merkur. Kako da se spremimo i smanjimo šanse za probleme koje težak period može da donese, otkrio je u emisiji "150 minuta" na Prvoj astrolog Vladimir Vlajić. Preporučio je da bitne stvari u kontekstu pregovora ili potpisivanja završite do kraja ove nedjelje. U nedjelju imamo mlad Mjesec u znaku Lava koji je dobar za neke početke, a nakon toga ne treba ništa dogovarati i potpisivati, savjetovao je astrolog. Evo šta čeka sve znake horoskopa!



PROGNOZA ZA SVE ZNAKE HOROSKOPA

"Ovnovima stomak trpi. Slobodni će se dosta družiti i imaće mogućnost da biraju. Zauzeti imaju dosta jake emocije, strastveni segment je dosta naglašen, isto kao kod Škorpija. Poslovni segment donosi brzo rješenje problema, a trebaće im s obzirom na to da će saradnici biti dosta komplikovani. Prilagođavanje im daje jednu prednost.

Bikovima su hormoni na udaru. Slobodni će dosta flertovati, pažnju će im privući jedna mlađa osoba. Zauzeti su nervozni, rekao bih da je zbog mlađeg člana porodice, to će se rešavati do vikenda. Savjet za poslovni segment je da nešto ne brzaju u ovoj nedjelji. Mislim da će imati previše obaveza, pa će želeti da brzaju. Sve će riješiti, neka ostanu dosljedni svojim odlukama.

Blizanci treba da se paze povreda. Slobodne Blizance ne drži mjesto, na zabavi mogu da upoznaju nekoga interesantnog. Za zauzete bi bilo idealno da odu na put, a moj savjet je da slušaju potrebe partnera jer partner može da im sugeriše da su previše zaokupljeni sobom. Poslovni segment donosi brze i pozitivne promjene, postoji mogućnost za put.

Rakovi će imati malo više stresa. Slboodni mogu da upoznaju nekoga u društvu prijatelja. Zauzeti će tokom vikenda promeniti okruženje. Radna nedjelja će biti šou! Imaće malo više stresa i nervoze, a to će se odraziti na emotivni odnos. Dobro će se snaći u svemu tome. Moj savjet je da postave prioritete i da uspore u komunikaciji sa saradnicima koji će biti teški. Rakovi imaju podršku Saturna, pa će sve biti dobro po njih.

Lavovima je zdravstveni segment dobar. Što se tiče emotivnog segmenta, tu je mogućnost da upoznaju nekoga na odmoru. Moguće je da je to osoba koja će biti vezana za inostranstvo ili stranac ili strankinja. Kod zauzetih se budi strastveni segment. Postoji mogućnost za trudnoću, prvenstveno kod Lavova u podznaku. Mala ljubomora će unaprediti odnos. Što se tiče poslovnog segmenta, prisutna je nervoza zbog uvećanih troškova i odliva para. Moguće je da će novac otići na neki kvar. Imaće podršku osobe na položaju.

Djevice bi trebalo da smanje stres. Što se tiče emotivnog segmenta, slobodne Device mogu da uđu u tajnu ili komplikovanu priču ove nedjelje. Što se tiče zauzetih, dosta se trude u ovoj nedjelji oko partnera. U poslovnom segmentu imaju dosta posla, samim tim će biti pojačan aspekt nervoze. Guraju neku svoju priču i nameštaju stvari onako kako njima odgovara. Uspjeh je vezan za veće organizacije ljudi ili državne institucije.

Vage mogu da imaju problem sa donjim dijelom kičme. Slobodne Vage će dosta flertovati i upoznaće nekoga putem društvenih mreža. Zauzeti će imati više vremena da provedu sa partnerom, ali savjet je da nešto ne cepidlače u odnosu jer to može da bude izvor problema. Imaju mnogo ideja u poslu, svi će ih vući za rukav. Nešto neće zavisiti od njih, ali savet je da se ne trude previše oko toga. To će se razriješiti sljedeće nedjelje. Imaju mogućnost za posebno napredovanje.

Škorpijama mogu da budu na udaru respiratorni organi. Slobodne Škorpije mogu da uđu u emotivnu vezu i to sa osobom koju simpatišu već neko vrijeme. Zauzete Škorpije se više bave poslom i nemaju previše vremena za ljubav. To može da im napravi nervozu, ali će je kanalisati kroz strasti. U poslovnom segmentu imaju mnogo obaveza, malo su rasejane zbog tereta koji nose tokom ove nedjelje. Sve ide u dobrom pravcu, neka nastave kako su krenule.

Strijelčevima vratni dio kičme može da bude na udaru. Slobodni mogu da se zaljube u nekoga ko liči na neku osobu iz prošlosti. Zauzeti Strjelčevi imaju potrebu da mijenjaju svoju rutinu. Poslovni segment kaže da ne bi trebalo da rizikuju i ulaze u neke novine. Savjet je da odrađuju poznate stvari i da budu mirni. Malo će ih nervirati tehnički kvarovi.

Jarčevi mogu da imaju problem sa krvnim pritiskom. Slobodni će upoznati nekoga preko prijatelja i to će biti interesantno jer je riječ o dinamičnoj osobi. Zauzeti Jarčevi su malo nervozniji, pa će njihova dinamika biti takva, ali od srede kreće planiranje zajedničkih aktivnosti. U poslovnom segmentu svi se oslanjanju na njih, to može malo da ih optereti. Postoji mogućnost da nađu dodatni izvor prihoda.

Vodolije su dobro. Imaće dosta flertova ove nedjelje i mogućnost zaljubljivanja. Ja bih rekao da je to osoba koju upoznaju na nekom putu. Zauzete malo šize na svoje partnere, ali to se mijenja iz dana u dan. Ništa to neće poremetiti njihov odnos. U poslovnom segmentu slijedi malo jača dinamika, ali Vodolije će se super snaći. Kod njih postoji mogućnost da nešto dobro zarade i naplate. Stoji im stabilnost.

Kod Riba je prisutna nervoza. Emotivni segment kod slobodnih Riba je prikazan kao da ih neko juri, a one biježe. Zauzetima nije prijatno zbog tema koje pokreće partner. Moraće da se snađu i uspjeće. Poslovni segment je u ekstremu. Sve će ići ili lagano ili užasno komplikovano", otkrio je astrolog Vladimir Vlajić.

