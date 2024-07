Stže ljetni retrogradni Merkur: Poslušajte 5 savjeta astrologa

Astrologija otkriva šta nam donosi retrogradni Merkur u avgustu 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Već 5. avgusta 2024. Merkur će postati retrogradan u znaku Djevice, a 28. avgusta 2024. vratiće se u direktni hod u znaku Lava. I iako je retrogradni Merkur poznat po tome što vraća bivše, ovaj period je takođe povoljan za duhovni i materijalni rast. Ovih 5 savjeta će vam pomoći da iskoristite energiju retrogradnog Merkura na najbolji način! Evo šta kaže horoskop:

5. Ne reagujte impulsivno

Skloni smo da pretjerano reagujemo, čak i na manje detalje tokom perioda astrološke napetosti. Takva ekspresivnost često dovodi do negativnih posljedica, koje onda moramo da ispravljamo. Horoskop vas savjetuje da pronađete tehniku koja vam odgovara i koja će vam omogućiti da povećate vrijeme između impulsa i akcije - na primjer, mala vježba disanja. Takođe možete da pitate šta je ta osoba tačno mislila. Nesporazum je vjeran prijatelj retrogradnog Merkura.

4. Odmorite se od društvenih mreža

Retrogradni Merkur je odlično vrijeme za smanjenje vremena ispred ekrana! Videćete koliko više slobodnog vremena imate kada ograničite korišćenje društvenih mreža. Usmjerite svoju energiju u drugom pravcu. Posjetite novo mjesto, probajte različite specijalitete, unesite zdravu naviku u svoju rutinu.

3. Ograničite svoju potrošnju

U mitologiji, Merkur je bog trgovine i profita. Ignorisanje ove činjenice može da bude skupo! Tokom perioda retrogradnog Merkura, možda nećemo biti racionalni u svojoj potrošnji. Zbog toga je bolje da odložite velike kupovine tokom direktnog kretanja Merkura. Takođe, trebalo bi da budete oprezni sa malim troškovima. Oni mogu da vam oduzmu cijeli porodični budžet. Tokom ovog perioda kupujte samo one stvari koje su vam zaista neophodne.

2. Ne plašite se da se otvoreno izrazite

Retrogradni Merkur nije vrijeme za skrivanje od svijeta! Naprotiv, ovo je period kada bi trebalo da pokažete šta sve možete. Ako postoje problemi na poslu, ne ustručavajte se da podijelite svoju viziju njihovog rješavanja, čak i ako se ne uklapa u okvire. Možete da dobijete neočekivane ideje. Ako razmišljate o renoviranju svog doma ili razmatrate različite prijedloge za poboljšanje enterijera, ovo je idealan trenutak. Oslobodite svoju kreativnost, ali zapamtite - prvo razmislite o planu i kupovini, a tek nakon retrogradnog Merkura počnite da sprovodite ideje.

1. Procijenite svoju prošlost

Lekcija koju će retrogradni Merkur očitati svim znacima Zodijaka. Retrogradni Merkur je uvijek povezan sa obustavom naših uobičajenih aktivnosti i okretanjem ka unutra. Najbolja stvar koju možete da učinite tokom retrogradnog Merkura je da cijenite putovanje koje ste već prešli. Na primjer, sjetite se šta ste radili tokom posljednjeg retrogradnog Merkura i uporedite to sa onim što radite sada. Takvo razmišljanje će vam omogućiti da jasnije vidite svoje smjernice za budućnost. Ne bi trebalo da doživljavate ovaj period na negativan način. Iako se rutina mijenja u ovom periodu, to obično ne dovodi do negativnih posljedica. Retrogradni Merkur vam omogućava da procijenite svoje snage i da se radujete svojim dostignućima.

(MONDO)