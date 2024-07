TRI ZNAKA "NA UDARU" ZBOG LJUBAVI: Stiže aspekt fatalne strasti i grubih sukoba, novi brakovi, ali i razvodi

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa su na najvećem udaru fatalnog aspekta u ljubavi!

Postoje aspekti u astrologiji koji znake mogu da dovedu do fatalne ljubavi i sveobuhvatne strasti, a to uključuje opoziciju Marsa i Venere, kao i Venere i Plutona. U februaru 2024. doživjeli smo konjunkciju ove tri planete, a od 12. do 14. jula 2024. doživjećemo konjunkciju Venere i Plutona. To znači da će se u mnogim vezama dešavati situacije koje uključuju ljubavne trouglove i izbor jednog od partnera.