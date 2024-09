Najtačniji horoskop za 2025. godinu: Obrt na samom početku, a od maja do oktobra događaji koji mijenjaju sve

Astrologija otkriva šta nam donosi slovenski najtačniji horoskop za 2025. godinu!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Slovenski horoskop, koji su koristili naši preci, smatra se najtačnijim horoskopom! Pronađite svoju godinu rođenja i saznajte šta vas čeka u 2025. godini!

Jelen

Godine rođenja: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Nije najlakša godina, iako će početi sa veoma dobrim događajima za vas. Doći će dugo očekivani uspjeh, a vaš rad dobiće priznanje koje zaslužuje. Biće prilike da promijenite posao, preselite se u drugi grad ili državu ili kupite novu nekretninu. Generalno, budite spremni da promijenite svoj uobičajeni način života. Brak sklopljen 2025. godine obećava da će biti dug i srećan. Vodite računa o svom zdravlju, nemojte zanemariti ni manje simptome.

Osa

Godine rođenja: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Sljedeća godina biće pauza između dvije aktivne godine, 2024. i 2026. U profesionalnoj sferi ostanite vijerni svom izboru i principima. Ne sklapajte dogovore sa ljudima koje ne poznajete dovoljno. Lični život će se razvijati skladno, a ukoliko niste zauzeti, imaćete dobre šanse da započnete romantičnu vezu sa nekim iz svog prijateljskog okruženja. Pojaviće se novi, iako ne baš veliki, izvori novca koji će poboljšati životni standard. Sve u svemu, ovo je pozitivna godina za vas. Najuspješniji mjeseci biće februar i oktobar.

Vuk

Godine rođenja: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Početak godine obećava da će biti veoma miran. Čak će vam se činiti da vam sve ispada iz ruku i da stvari ne idu kako treba. Ipak, to će biti samo pogrešan utisak. Vaše zlatno vrijeme je od maja do oktobra! Moći ćete da ostvarite sve što planirate. Prepreke će nestati same od sebe, a pravi resursi i ljudi pojaviće se sami u pravom trenutku. Ukoliko ste slobodni, moći ćete da poboljšate svoj lični život. Kraj godine biće posvećen kupovini novog doma ili renoviranju starog. U svakom slučaju, ovo je vaša šansa da postanete vlasnik kuće iz snova.

Vjeverica

Godine rođenja: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Početak godine ne izgleda mnogo obećavajuće, ali situacija će svakog mjeseca biti sve bolja. Zato je bolje da sve važne događaje u budućnosti planirate za drugu polovinu godine. Moguće su neke promjene u vašem ličnom životu, ali mnogo će zavisiti od vašeg izbora i lojalnosti ovom izboru. Bilo koje investicije i poduhvati pokazaće se kao veoma isplativi, ali je važno da izbjegnete avanture. Neki dugogodišnji problem biće riješen u vašu korist bliže sredini godine.

Biserna štuka

Godine rođenja: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Pripremite se za godinu bogatu događajima! Očekuju vas mnoge mogućnosti u oblastima karijere i zaposlenja. Ovo je najbolja godina da pronađete posao iz snova ili da promijenite svoje polje aktivnosti u zanimljivije. Prvih pet mjeseci biće posebno uspješni finansijski, a prva tri posebno uspješna za brak. Veze koje ove godine ne dovedu do ponude za brak, mogu da se raspadnu. Dobro je da planirate sve važne događaje za april i novembar.

Žaba

Godine rođenja: 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Za vas će godina biti podijeljena na dvije skoro jednake polovine. Početak godine je vrijeme aktivnog rada, izgradnje karijere, pokretanja novih projekata, jačanja autoriteta. Počevši od jula, doći će vrijeme za unutrašnji rad - obrazovanje, razumijevanje postignutog, organizovanje ličnog života, pravljenje planova za budućnost. Pokušajte da ne pozajmljujete, već, naprotiv, da otplatite sve svoje stare (i ne samo novčane) dugove. Ovo će vam dati mir i vratiti važne ljude u vaš život.

Divlja svinja

Godine rođenja: 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Slovenski horoskop za 2025. godinu obećava da će biti važna godina u vašoj karijeri, ali postoji jedno "ali". Povoljna je za novu karijeru, ali na novom radnom mjestu. S druge strane, ako ne planirate da promijenite posao, moći ćete da ostvarite dobar finansijski rast. Generalno, izbor je na vama. Dobro je vrijeme za lični rast i razvoj, za intelektualni rad. Pokušajte da držite svoj unutrašnji svijet i emocije pod kontrolom. Ne obraćajte pažnju na osobe loše volje, svi njihovi napori biće uzaludni.

Bijela sova

Godine rođenja: 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Neće vam biti laka godina. U karijeri i poslu stvari će se odvijati dobro, ali savjet je da donekle ublažite svoje ambicije i naučite da radite timski, pokazujući svu moguću odgovornost i praktičnost. Kontroverze u vašem ličnom životu i odnosima sa voljenim osobama takođe će izazvati zabrinutost. Ne očekujte da će vam ispuniti sve želje. Bolje je da riješite sve sporove prije nego što stvari odu predaleko. Najuspješniji mjeseci su jun i septembar.

Zmija

Godine rođenja: 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Godina će za vas početi dobrim vijestima i događajima. Uspjeh na poslu će daće vam harmoniju i doprinijeće poboljšanju vašeg ličnog života. Ono što vam je nezasluženo ili prevarom oduzeto 2024, biće vraćeno sa kamatama. Pored toga, imaćete drugu priliku da ispravite prošlu grešku ili pokušate ponovo da primjenite neku staru ideju, samo što će ovaj put sve ići glatko. U drugoj polovini 2025. godine moguće su lekcije koje će vas naučiti da se nosite ne samo sa lošim, već i sa dobrim emocijama.

Lisica

Godine rođenja: 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

Sljedeća godina otvoriće vrata za koja vam se čini da su zauvijek zatvorena. Ne brinite o onome što napušta vaš život, nešto bolje će zauzeti to mjesto. Nove prilike biće povezane sa velikim promjenama i nećete moći da ih izbjegnete. Ova godina će za vas biti preobražavajuća. Rezultat će u velikoj mjeri zavisiti od toga koje ciljeve i vrijednosti stavljate na prvo mjesto u životu. Sada svoju budućnost gradite kao kuću, ciglu po ciglu. Birajte samo najbolje. Najuspješniji mjeseci su maj i septembar.

Jež

Godine rođenja: 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Imaćete mnogo posla na sebi i unutrašnjoj transformaciji. Obratite posebnu pažnju na emocionalnu sferu. Negativna iskustva mogu da unište mnogo toga ako izmaknu kontroli. Pozitivne emocije i veza sa stvarnošću pomoći će održavanju odnosa sa voljenima i jednostavnom poslu. Nemojte sebi da postavljate prevelike ciljeve i ne odričite se onih koje vam društvo nameće. Pokušajte da promijenite svoj način života na onaj koji je smireniji i više uronjen u ono što vam donosi radost.

Orao

Godine rođenja: 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Ove godine morate da budete strpljivi, ne očekujte brze rezultate. Ipak, to ne znači da ne treba da očekujete rezultate. U prvoj polovini 2025. godine dobićete zasluženu nagradu za obavljeni posao u 2024. godini. Druga polovina godine biće posvećena projektima, od kojih će glavni profit stići početkom 2026. godine. Godina će biti bogata promjenama, prijatnim i ne baš prijatnim, ali će otvoriti novo poglavlje vašeg života.

Pauk

Godine rođenja: 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Već početkom 2025. godine otvaraju vam se odlične finansijske mogućnosti. Visok prihod će, zauzvrat, promijeniti cijeli vaš život na bolje. Sanjajte smjelo, mnogo toga vam je na raspolaganju ove godine! Uspjeh možete da postignete u bilo kojoj oblasti - u karijeri, u ličnom životu, u obrazovanju. Ipak, budite spremni na činjenicu da ćete možda morati aktivno da radite do oktobra. Na kraju godine budite oprezni u finansijskim odlukama, posebno u vezi sa skupim kupovinama.

Pijetao

Godine rođenja: 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Sljedeća godina biće posebno dobra godina za karijeru, poslovanje i obrazovanje. Nova znanja će vam pomoći da radikalno promijenite svoj život i usmjerite svoju karijeru u novom pravcu. Rast blagostanja biće povezan uglavnom sa novim projektima i idejama. Početak godine obećava poteškoće, ali težak period neće dugo trajati. Ove godine možete sebi da postavite najambicioznije ciljeve - što je viša letvica, to je bolji rezultat.

Bik zlatnih rogova

Godine rođenja: 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

U 2025. godini moraćete da budete posebno oprezni prilikom sklapanja važnih ugovora ili skupih kupovina. Bez obzira koju finansijsku strategiju slijedite, pokušajte da preuzmete manje rizika i uštedite više. Uspjeh u profesionalnoj sferi će doći kao rezultat timskog rada. U ličnim odnosima pokušajte da uzmete u obzir interese ljudi koji su vam bliski. Najpovoljniji period je od kraja oktobra do početka decembra. Šta god da planirate tokom ovog perioda, sve će se ostvariti.

Konj vatrenog srca

Godine rođenja: 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Vaš put do zvijezda ove godine će proteći kroz trnje. Pored obaveza na poslu, početkom godine mogu da nastanu i problemi u ličnim odnosima. Stvari mogu čak doći do prekida. Pomoć porodici takođe će biti mnogo veća nego inače. Ova godina je dobra za stvaranje temelja za budućnost, učenje nečeg novog i sticanje potrebnog iskustva. Vjerovatno vas čekaju velike kupovine, posebno u januaru ili maju.

(MONDO)