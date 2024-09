Najtačniji slovenski horoskop za septembar 2024: Prvi mesec jeseni pravi najveće promene u godini

Astrologija otkriva šta nam donosi slovenski najtačniji horoskop za septembar 2024. godine!

Jelen

Godine rođenja: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Očekujte velike promjene u karijeri. Pri tome, bolje je da ih sami pokrenete, nego da čekate da se sve desi samo od sebe, pa ćete imati manje mogućnosti. Vjerovatno će doći do pada prihoda zbog razloga van vaše kontrole. Ne zanemarujte zdravstvene probleme. Neki problem iz prošlosti konačno će se riješiti u vašu korist. Harmonija će vladati u ličnim odnosima.

Osa

Godine rođenja: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Kreativni pristup može da pomogne da promijenite svoj život na bolje, ali morate da prihvatite činjenicu promjene i oslobodite se žaljenja za prošlošću. Mislite na ono što dobijate, a ne na ono što gubite. Odustanite od ideje da krivite druge za bilo šta, ovo će ojačati vaše lične granice. Zdravlje, lični život, finansije, sve je u savršenom redu i samo će vas usrećiti.

Vuk

Godine rođenja: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Zapamtite da dobre stvari privlače samo dobre stvari. Ako se osjećate umorno ili nezadovoljno, odmorite se i bavite unutrašnjim problemima, onda će spoljašnji svijet doći u harmoniju sa vašim težnjama. Vaše srce će vam reći u kom pravcu je najbolje da se krećete. Umjesto da beskrajno brinete o finansijama, pogledajte svoj budžet i razmislite šta tačno možete sebi da priuštite, a šta ne.

Vjeverica

Godine rođenja: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Ovog mjeseca bićete puni snage i odlučnosti da postignete svoj cilj. Imaćete priliku da se dokažete na poslu, a to vam može pomoći da unaprijedite svoju karijeru. Ipak, u ličnim odnosima mogući su dosadni nesporazumi. Ovo nije vaša krivica, samo dajte svojim voljenima još malo vremena. Počnite da ulažete novac u svoju budućnost - obrazovanje, imidž, kupovinu nečeg velikog.

Biserna štuka

Godine rođenja: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Početkom mjeseca bićete suočeni sa činjenicom da naporan rad ne dovodi do realizacije vaših planova. To znači da je vrijeme da se preispita strategija za postizanje ciljeva i deluje korak po korak. Ne plašite se da tražite savjet od onih čiji je autoritet za vas nepokolebljiv. Nestabilno emocionalno stanje može da dovede do gubitka kontrole nad troškovima.

Žaba

Godine rođenja: 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Posvetite ovaj mjesec širenju svojih horizonata. Ne vezujte se za posao i karijeru, to može da vas dovede do sagorijevanja. Neka posao zauzima samo dio vašeg života, ali ne i cijeli život. U svim ostalim oblastima pokušajte da usporite i počnite da uživate ne samo u rezultatu, već i u procesu. Učinite rutinu izvorom zadovoljstva. Ovo može da obogati vaš unutrašnji svijet i da vam harmoniju.

Divlja svinja

Godine rođenja: 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Ovog mjeseca postaćete malo bliži ostvarenju svog glavnog sna. Generalno, svi vaši poduhvati biće uspješni. Ponuda saradnje daće vam novi izvor prihoda. Ako imate privatni biznis, ostvarićete dobar profit. Neki problemi sa stanovanjem ili poboljšanjem doma biće riješeni. Budite velikodušni prema voljenoj osobi i ona će vam uzvratiti. Drugi medeni mjesec je dobra ideja.

Bijela sova

Godine rođenja: 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Ne propustite prilike koje se otvaraju, dobićete dobru šansu da poboljšate svoju poziciju u karijeri. Pripremite se za velike promjene, ali zapamtite da ne postoji prečica ili lak put do velikih ciljeva. Budite oprezni na putevima. Možda će vašim ličnim odnosima biti potrebno ponovno pokretanje. Slobodno pričajte otvoreno o svojim osjećanjima.

Zmija

Godine rođenja: 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Propuštene prilike na poslu izazvaće razočaranje. Ipak, ne dozvolite sebi da padnete u ovaj osjećaj. Procjenjujte svoje postupke ne sa stanovišta interesa, već sa pozicije lojalnosti svojim idealima i ciljevima. Na ovaj način sigurno nećete propustiti ono što će vas dovesti do uspjeha. U pozadini negativnih misli, može doći do problema sa spavanjem. Uzmite sebi mini odmor i provedite ga daleko od gradske vreve.

Lisica

Godine rođenja: 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

Dobar i stabilan mjesec za vas, mada se još ne očekuju veća dostignuća. Ipak, možda ćete dobiti nagradu jer ste najbolji ili najposvećeniji radnik mjeseca. Finansijska situacija biće stabilna. Postoji mogućnost dobijanja nasljedstva ili starog duga. Ne ustručavajte se da podsjetite one koji vam duguju na sebe. Dobar je trenutak da vodite računa o svom zdravlju ili da odete na ljekarski pregled.

Jež

Godine rođenja: 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Vaš glavni zadatak biće pronalaženje novih izvora prihoda. Kada postavljate ciljeve, težite najboljem, ali pokušajte da se ne odvojite od stvarnosti. Razmislite o načinima da svoj svakodnevni život učinite malo udobnijim. Čak i male promjene u ovoj oblasti daće vam dodatnu snagu i osjećaj zadovoljstva. U ličnim odnosima pokažite zrelost i budite strpljiviji kada rješavate manje probleme.

Orao

Godine rođenja: 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Možda ćete početkom mjeseca biti nesigurni u sebe, a razlog može da bude sumnja u ispravnost izabranih ciljeva. Najbolji izlaz u takvim situacijama je da zavrnete rukave i fokusirate se na posao. Prihod će vjerovatno biti manji nego što ste očekivali, preispitajte svoj budžet. Dobar trenutak i za novo romantično poznanstvo i za davanje druge šanse nekome iz prošlosti.

Pauk

Godine rođenja: 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Novi mjesec vam obećava mnogo novih prilika! Bićete u centru pažnje i to možete da iskoristite da promovišete svoju ideju ili projekat. Vaš prihod može značajno da se poveća ako se ne ustručavate da podsjetite sebe i svoje zasluge. U vašem ličnom životu sve će ići u vašu korist. Pozovite nekoga za koga ste zainteresovani na sastanak, minimalna je šansa da budete odbijeni.

Pijetao

Godine rođenja: 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Sreća je na vašoj strani, ali što je još važnije, vaši nadređeni su na vašoj strani. Iskoristite trenutak. Dobar je momenat da uložite u sebe i budućnost svoje djece. Budite dosljedni u pitanjima zdravlja, inače ćete samo umnožiti probleme u ovoj oblasti. U ličnom životu mogući su nesporazumi zbog toga što vaš partner i vi na neke stvari gledate drugačije. Potreban vam je kompromis.

Bik zlatnih rogova

Godine rođenja: 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

Sada je važno da ne zauzimate stranu u sukobima sa poslovnim partnerima. Radite svoj posao i izaći ćete kao pobjednici iz ove teške situacije. Iskrenost je vaš najbolji način u ophođenju sa drugim ljudima. Otvoreno pokažite svoju naklonost i pričajte o svojim osjećanjima. Neke prošle investicije mogu da donesu neočekivano dobre ishode, ali treba da budete oprezni kada je u pitanju potrošnja.

Konj vatrenog srca

Godine rođenja: 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Spremni ste za napredovanje u karijeri, ali sada izgleda kao da svi pokušavaju da vas opterete dodatnim obavezama. Nove vještine i novo iskustvo su vaš put ka karijernoj ljestvici. Promjene u dnevnoj rutini i ishrani biće od koristi. Vrijeme je da postanete bolja verzija sebe, ali to ne znači da morate sve da promijenite odjednom. Probajte, potražite ono što vam najviše odgovara.

