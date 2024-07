Najtačniji slovenski horoskop za avgust 2024: Posljednji mjesec ljeta mnogima "briše" probleme, stiže i romansa

Astrologija otkriva šta nam donosi slovenski najtačniji horoskop za avgust 2024. godine!

Jelen

Godine rođenja: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Avgust 2024. godine je za vas mJesec stabilnosti. Zajednički odmor sa voljenom osobom dodatno će ojačati vezu. Ne morate da štedite novac na odmoru jer vas u bliskoj budućnosti ne očekuju finansijski problemi. Samcima neće biti teško da privuku pažnju na sebe, ali će morati da se trude da zadrže simpatije koje su se pojavile. Pun MJesec 19. avgusta 2024. dobro je vrIJeme da preispitate svoju strategiju za blisku budućnost.

Osa

Godine rođenja: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

UspJeh u karijeri odrediće vaš optimističan stav ovog mjeseca. Svaka inicijativa može da se isplati u vrlo bliskoj budućnosti. Ne zanemarujte prilike koje vam se nude. Pokušajte da obratite pažnju na svoje snove, to će vam pomoći da prestanete da trošite energiju na sitnice i sporedne zadatke. Vrijeme punog Mjeseca 19. avgusta 2024. godine je vrijeme harmonije u ličnim odnosima i dobar trenutak za stvaranje novih odnosa.

Vuk

Godine rođenja: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Ovog mjeseca nećete biti aktivni kao prethodnih, ali ovaj je još bolji. Pauza pred početak nove poslovne i kreativne sezone pomoći će vam da bolje pogledate sebe, vodite računa o svom zdravlju i opustite se. U vašem ličnom životu sve će ispasti onako kako biste željeli. Samci bi trebalo da bolje pogledaju kolege ili ljude koje poznaju preko zajedničkih prijatelja. Ne odustajte od sastanaka na slijepo. Intuicija će vam pomoći da napravite pravi izbor.

Vjeverica

Godine rođenja: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Uoči nove poslovne sezone, broj zadataka pred vama se ne smanjuje, već se, naprotiv, povećava. Budite spremni da radite za dvoje, inače će dugo očekivani rezultat biti odložen na neodređeno vrijeme. Ipak, postoje i prednosti - vaša aktivnost će vam obezbijediti dobar prihod ne samo ovog mjeseca, već i do kraja godine. Znate za šta se trudite i spremni ste da idete do kraja. Samo ne zaboravite da se odmorite. Pratite kvalitet vašeg sna i ishrane.

Biserna štuka

Godine rođenja: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Avgust 2024. godine biće bogat događajima, očekuju vas nova poznanstva i neplanirane prilike za opuštanje. Trud i zalaganje na poslu pozitivno će uticati na prihode. Ne plašite se prepreka, ovo je siguran znak da idete u pravom smjeru. Jedini težak trenutak za vas je pun Mjesec 19. avgusta 2024. godine, kada će se vaše slabosti osjetiti, pa nemojte precjenjivati svoje snage i pazite na svoje zdravlje. Više spavajte.

Žaba

Godine rođenja: 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Dosada i rutina su dvije najveće prepreke sa kojima ćete se suočiti na kraju ljeta. Da biste to izbjegli u profesionalnoj sferi, razmislite o unapređenju svojih vještina ili promjeni radnog mjesta. A da biste sredili svoj lični život, budite spremni na akcije koje su za vas neuobičajene. Pun Mjesec 19. avgusta 2024. godine je vrijeme za donošenje ispravnih odluka. Potreban vam je novi plan akcije za blisku budućnost.

Divlja svinja

Godine rođenja: 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Vaši ljetni planovi moraće da budu prilagođeni vašim profesionalnim ciljevima. Napredak u karijeri i bolja zarada su zagarantovani, ali to će zahtijevati od vas da uložite i vrijeme i trud. Pod uticajem ambicija, doći će do shvatanja da su vaši lični interesi sada iznad svega. Kritike i sumnje drugih ljudi izgledaće beznačajno, što može da zakomplikuje porodične odnose. Ne zaboravite da obradujete svoje voljene ne samo prijatnim iznenađenjima, već i toplom komunikacijom.

Bijela sova

Godine rođenja: 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Avgust 2024. godine vratiće će vam romantiku u život, samo zapamtite da je nemoguće da dugo živite na granici osjećanja. Pokušajte da se ponekad "spustite na zemlju" kako biste riješili neki profesionalni ili svakodnevni problem. Pun Mjesec 19. avgusta 2024. godine je vrijeme za rješavanje starih sporova. Čak i očigledno izgubljen slučaj moći ćete da okrenete u svoju korist.

Zmija

Godine rođenja: 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Posljednji mjesec ljeta proći će u mirnoj atmosferi, bez mnogo uzbuđenja i brige. Vrijeme je da se opustite i steknete nova iskustva. Pretjerana želja za vođstvom može da izazove sukob sa kolegama, zato budite taktični. Neočekivani susret obećava blistavu romansu kojoj jednostavno nećete moći da odolite. U situaciji neizvesnosti slušajte svoju intuiciju, ona vas neće iznevjeriti.

Lisica

Godine rođenja: 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

I pored zatišja u poslu, moći ćete mnogo da postignete. Vaše ambicije će rasti, a tako i prihodi. Obavezno dovršite sve što preduzmete. Sada niste skloni da uzimate u obzir mišljenja drugih, ali ipak pokušajte da ne idete previše dalje od dozvoljenog, rizikujete da se zanesete i izgubite iz vida ono glavno. Čak i prolazna romansa daće vam puno nezaboravnih utisaka. Budite spremni da rizikujete.

Jež

Godine rođenja: 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

U avgustu 2024. godine obuzeće vas duh avanturizma. Vaša pretjerana aktivnost i neočekivane odluke dobro će uticati na vašu karijeru. Možete da postignete uspjeh čak i u rizičnim projektima. Ipak, glavna suština za vas je ljubav. Vaš prirodni šarm privlači mnoge obožavatelje, ali kada vas neko privuče, pokušajte da ne pretjerujete. Ne možete da izgradite jaku vezu samo zbog trenutne slabosti. Pun Mjesec 19. avgusta 2024. godine je vreme za lični rast i razvoj.

Orao

Godine rođenja: 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Ovog mjeseca pokušajte da posao i kućne poslove gurnete u drugi plan. Putujte, posjećujte događaje, naučite nove stvari i steknite utiske. Sve ovo ne samo da će vam pomoći da se dobro odmorite, već će promijeniti i vašu predstavu o sebi i životu. Započnite nove navike, razmislite kako da svoj život učinite odmerenijim. Jedino pitanje je spontana potrošnja. Idite u prodavnicu sa listom za kupovinu i organizujte budžet.

Pauk

Godine rođenja: 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Cijeli mjesec bićete zauzeti rješavanjem porodičnih problema. Lične interese za sada treba da stavite u drugi plan, ali ne zaboravite da se odmorite. Vaša dosadašnja dostignuća odraziće se u napredovanju u karijeri. Obuka ličnog razvoja ili kursevi dodatno će vam pomoći da napredujete. Budite iskreni prema sebi i drugima i ne brinite za budućnost - sve će biti najbolje.

Pijetao

Godine rođenja: 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Kraj ljeta donijeće sa sobom tužne misli. Spas od njih leži u živopisnim romantičnim iskustvima. Slučajno poznanstvo razviće se u snažno prijateljstvo ili intenzivnu ljubav i pomoći će vam da zaboravite na sve nevolje. Pretjerana ambicija može da vas dovede do nevolja, pa odložite probleme u karijeri do jeseni. Sve ideje za reorganizaciju vašeg doma, svakodnevnog života i promjenu dnevne rutine biće veoma uspješne - uradite to kako biste na jesen započeli novo uspješno poglavlje svog života.

Bik zlatnih rogova

Godine rođenja: 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

Kraj ljeta biće za vas vrhunac poslovnih aktivnosti. Zahvaljujući vašim naporima, vaš autoritet među kolegama je nevjerovatno visok, što znači da nećete morati dugo da čekate na unapređenje na ljestvici karijere. Budite spremni za velika opterećenja. Vaš plan i dobra volja pomoći će vam da prevaziđete manje krize i pronađete važne saveznike za budućnost. Pun Mjesec 19. avgusta 2024. godine je vrijeme da se brinete o sebi, svom zdravlju i ljepoti.

Konj vatrenog srca

Godine rođenja: 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Posljednji mjesec ljeta biće posebno povoljan za sve poslovne projekte. Ne morate ništa posebno da radite, sreća će vas pronaći. Budite spremni da se izrazite u ličnim odnosima kada vam se ukaže prilika. Kada dokazujete da ste u pravu, pokušajte da ne idete predaleko. Sada vam nedostaje objektivan pogled na stvari, zapamtite. U svakoj nejasnoj situaciji, potražite savjet od prijatelja ili porodice.

