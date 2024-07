4 znaka muškarci nikad ne zaboravljaju: Žene koje zauvijek ostave trag u srcu

Astrologija otkriva koje horoskopske znake muškarci nikada ne mogu da zaborave.

Izvor: Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Atraktivni ljudi obično imaju optimizam i privlače ljude svojim dobrim raspoloženjem i osmijehom. Astrolozi su uvjereni da neki horoskopski znaci imaju urođenu predispoziciju da ispoljavaju ove kvalitete. Većina ovih žena ni ne shvata da, zahvaljujući svom znaku horoskopa, imaju priliku da izvrše nevjerovatan uticaj na muškarce. Evo o kojima je riječ:

LAV

Kombinacija entuzijazma, energije, hrabrosti, samopouzdanja, pouzdanosti i lojalnosti ima trajan uticaj na one koji su im bliski. Lavice su u vezama zanimljive, nježne, strastvene, šarmantne i privlačne. Ne mogu da žive bez ljubavi, žele da vole i da budu voljene, teže da stvore porodicu i da imaju djecu. One su uvijek u centru pažnje muškaraca. Već u školi budu među najpopularnijim djevojkama.

Lavice smjelo izražavaju svoju ženstvenost, idu u korak sa modnim trendovima i zadivljuju muškarce svojom inteligencijom. U duši su bezbrižne i slobodne, pa im je u društvu uvijek lako i zabavno. Zahvaljujući svom optimizmu i urođenoj duhovitosti, Lavice imaju dobru inteligenciju i odličan smisao za humor. Žene Lavovi mogu da budu dio najživopisnijih uspomena i znaju kako da ostave neizbrisiv trag u sjećanju muškaraca sa kojima su se ukrstile u životu.

RAK

Žene Rakovi više vole da vide "oca" kod muškaraca. Ovaj model odnosa im idealno odgovara, jer su u duši krhke, nježne, bespomoćne i podsvjesno traže zaštitnika i čuvara. Žene ovog znaka su veoma sentimentalne, romantične i sofisticirane. Oni mogu da privuku pogled bilo kog čovjeka, a u njemu bude želju da se brine i voli. Žene Rakovi se prema svojim partnerima odnose osjetljivije i pažljivije od drugih horoskopskih znakova. Pokazuju ljubav, naklonost, empatiju i predanost.

One stvaraju atmosferu udobnosti kod kuće, brinu o komforu svog voljenog, uvijek će pomoći, podržati, dati relevantne savjete ili iskreni kompliment kako bi ga razveselili i poboljšali raspoloženje. Ipak, da bi se senzualnost otvorila, moraju u potpunosti da vjeruju svom partneru. Pažljivo posmatrajući svog izabranika, žena Rak je svjesna interesovanja i želja svog partnera, što joj pomaže da iznenadi i oduševi svog izabranika. Ona to čini svim srcem i iskreno se raduje kada se njen voljeni osjeća dobro. Muškarci se naviknu na opuštenu atmosferu i lakoću komunikacije sa takvim ženama.

DJEVICA

Žene rođene u znaku Djevice djeluju hladno i uzdržano, ali pri bližem upoznavanju postaje jasno da su u duši osjetljive, a unutra se krije pravi vulkan strasti. Djevice znaju da vole nesebično, podržavaju svog izabranika u svemu i dijele njegove snove i težnje. One uvijek stavljaju interese voljenog na prvo mjesto, omogućavaju mu da bude pravi zaštitnik. Njihova pomoć i podrška daje podsticaj za razvoj. Pored Djevica, muškarci se osjećaju snažno, neophodno i nezamjenljivo. Djevice pomažu svom izabraniku, inspirišu ga da postigne mnogo u životu. Kada ovo jednom osjeti, muškarcu će biti teško da pronađe pravu zamjenu za ženu Devicu. Dugo će patiti i pamtiti je.

ŠKORPIJA

Škorpije se smatraju najmisterioznijim znakom. Čak ni one same ne razumiju uvijek šta im je u glavama. Imaju neke aspekte svoje ličnosti koje čuvaju u tajnosti, što samo doprinosi njihovom šarmu. Vole da se udube u duboke teme razgovora, što im pomaže da brzo izgrade odnos. Akutne emocije su im u krvi, nevjerovatno su senzualne i nježne, se**epilne i romantične. Kombinuju inteligenciju, strast i harizmu. One su inovativne i snalažljive u krevetu, vole eksperimente, spremne su da pokažu osjećanja na najneobičnijim mjestima. Ne mogu da zamisle život bez spontanosti.

Žene Škorpije mogu vješto da manipulišu muškarcima i to tako što im se približavaju i naglo se iznova udaljuju. Odnosi sa njima su kao zamke. One dobro osjećaju ljude, jasno vide laž i prevaru. Vješto vode partnera, pogađaju njegove želje i osjećanja. One su spremne da organizuju pravu ljubavnu avanturu za svog voljenog muškarca! U vezi je uvijek ogroman intenzitet strasti, sve gori i sija, nikad nije dosadno, čak ni poslije mnogo godina zajedno. Nije iznenađujuće da će raskid koji se dogodi nakon tako intenzivnih emocija biti izuzetno bolan. Škorpije ne mogu da se zaborave, čak i ako se veza nije razvila u ozbiljnu, već je bila samo kratkoročna romansa.

(MONDO)