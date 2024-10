Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024: Djevica se bori protiv nepravde, Rak se otvara pogrešnoj osobi

Pročitajte dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine najavljuje vam stresni dan na poslu, pa budite pripremljeni da već od jutra stvari neće ići kako treba. Partner vas pritiska da donesete neku odluku, ali niste sigurni da je njegovo mišljenje ispravno. Uveče dobijate zanimljiv poziv vezan za vikend.

BIK

Vaš dnevni horoskop kaže da je moguć konflikt sa nekom dragom osobom, koja trenutno prolazi kroz probleme. Na vama će biti da raspršite tu negativnu energiju, kako se prijateljstvo ne bi pokvarilo. Novčana situacija vam nije sjajna, ali se sve mijenja već od sljedeće nedjelje!

BLIZANCI

Danas vas muči umor, mogući su i problemi sa varenjem, sve je to izazvano stresnim periodom kroz koji prolazite. U ljubavi ste odlučni da isterate neko pitanje do kraja, i više ne razmišljate da li će vas to koštati i koliko. Polje finansija vam je dobro pa je moguć novčani dobitak.

RAK

Otvorili ste srce nekoj osobi i rekli joj tačno kako se osjećate, a sada se pitate da li je to bio pametan potez. Vaša iskrenost i emotivnost nisu nešto što baš svako može da podnese, naročito ako niste bliski, ali to nije vaš problem - takvi ljudi ni ne zaslužuju vašu bliskost. Zdravlje vam je solidno, ali su mogući problemi sa želucem.

LAV

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine vam najavljuje da neki projekat na poslu neće ići kako ste zamislili, kao da se na svakom koraku susrećete sa komplikacijama. Napravite pauzu, posavetujte se sa kolegom kojem vjerujete i pronaći ćete rješenje. Ako niste u dugoj vezi, očekujte poziv osobe iz prošlosti koja ponovo traži vašu pažnju - da li ste spremni da je pružite?

DJEVICA

Nervira vas neka nepravda na poslu i danas ćete dati sve od sebe da postavite stvari na svoje mjesto. Imate i jaku želju da zaštitite neku osobu u svojoj okolini, i preuzimate tu ulogu sa optimizmom. Ljubavni horoskop vam najavljuje moguće promjene, posebno ako ste već nekoliko mjeseci "singl".

VAGA

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine kaže da vam kraj ovog mjeseca donosi ogroman nalet pozitivne energije. Kao da vam se otvaraju oči vezano za probleme koje ste imali, naročito ljubavne prirode. Na poslu imate priliku za napredak, a u ljubavi vas jedan razgovor dijeli od raščišćavanja situacije, ali taj razgovor neće biti lak.

ŠKORPIJA

Danas svet posmatrate kroz "ružičaste" naočare, i sve vam se čini boljim nego što jeste. Ovo se naročito odnosi na ljude oko vas. Ipak, budite oprezni jer je moguće da ćete prevideti nečiju lošu namjeru, izazvanu zavišću. Uveče je moguća nesanica.

STRIJELAC

Na poslu osjećate uzbuđenje, imate odličnu ideju, ali je moguće da neće biti prihvaćena, i to bez pravih argumenata. Nemojte da se osjetite loše, jednostavno nije trenutak za ostvarenje te ideje, ali on stiže za nekoliko nedjelja. U ljubavi, uzbuđeni ste zbog neke nove osobe koju ste upoznali, ali kao da se malo stidite da napravite prvi korak.

JARAC

Ljudi na poslu pokušaće danas da vas uvuku u tračarenje i gubljenje vremena, i oduprite im se. Danas vam je polje aktivnosti odlično i treba da iskoristite taj zalet da ostvarite uspjeh, a ne da slušate kako drugi pričaju o neuspjehu. Partner je nježniji nego ikada prema vama, uzvratite to!

VODOLIJA

Imaćete sastanak sa kog ćete izaći potpuno zbunjeni, nije vam jasno šta treba da uradite, a kao da niko nema odgovore na vaša pitanja. Nije dobar dan za nove početke, pa pokušajte da odložite započinjanje projekata za sutra, ako nisu hitni. U ljubavi, neka vaša poruka je pogrešno protumačena.

RIBE

Dnevni horoskop za 24. oktobar 2024. godine najavljuje da neoprez može mnogo da vas košta. Ako niste skoncentrisani, moguće je da ćete reći nešto zbog čega će vaša namera biti shvaćena drugačije. U ljubavi želite da ostvarite dublju povezanost, jer imate utisak da vaša veza tapka na nekom jednostavnom, plitkom mjestu duže nego što bi trebalo.