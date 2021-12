Dodik zahvalan Putinu: Cijena gasa ostaje ista, planiramo razvoj gasnog sektora

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je zahvalan predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu koji je direktno potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da se neće mijenjati.

"Što se tiče cijene gasa, ona je 290 dolara zato što plaćamo dodatni tranzit u odnosu na Srbiju koja ima 270 dolara i to će ostati do 30. maja kada ćemo ponovo razgovarati o toj cijeni. Ja vjerujem da će se do tada stabilizovati tržište gasa i da nećemo imati više problema u tom pogledu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, govoreći o svojoj posjeti Rusiji i susretu sa Putinom.