Poljoprivredni proizvođači: Tona đubriva skuplja nego dulum zemlje

Prozvođači hrane u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa nestašicom i sve skupljim repromaterijalom i apeluju da vlasti preduzmu konkretne korake. Sezona sjetve je počela i sve oči su su u domaće poljoprivredne proizvođače.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pojedini proizvođači okrenuli su se industrijskoj preradijer je jeftinija proizvodnja.

"Okrenuli smo kompletnu proizvodnju na sistem kap po kap zbog đubriva koja su nenormalna, imate sad situaciju da je urea 250 maraka po toni, znači jedna tona đubriva je skuplja nego dulum zemlje", rekao je proizvođač povrća Mladen Lazić.

Najveća potražnja je za pšenicom, ali i kukuruzom kao osnovnom komponentom za ishranu stoke, potom povrćem. A situaciju dodatno komplikuje i to štо upravo, pokazuju podaci VTK BiH, najviše uvozimo od žitarica pšenicu i kukuruz.

Od povrća: krompir, paradajz, paprike, tikvice i mahunarke. I upravo uvozna, jeftinija roba, ugrožava domaće poljoprivrednike. Povećanje domaće proizvodnje je neophodno, ali hoće li je biti dovoljno?

"Ono što se jesenas zasijalo, to su one standardne količine koje se siju i to je nekih 30-ak posto potreba i to će se sada dizati, e sad će morati da se sadi za ovu jesen, da se sadi za narednu godinu bar što se tiče žita, sad ide kukuruz i ovo ostalo i tu vlade trebaju da korake ubrzaju", ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo.

Proizvođači ističu i važnost ograničenja izvoza pšenice, ali nadležni uvjeravaju da donaredne sjetve zaliha pšenice i kukuruza ima. A dopremaju se i iz Mađarke, dok iz Srbije ne, piše BHRT.

"U RS mi očekujemo oko 130 hiljada hektara kukuruza da bi bilo zasijano u proljeće i to je u nekom nivou sa višegodišnjim prosjekom, slično očekujemo i sa sojom i povrćem", kaže ministar poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede RS Boris Pašalić.

"Poljoprivredni prozvođaći će posijati, kako, na koji način, koje površine, vidjećemo, pred nama je, nastojaćemo da posijemo, da objasnimo onima koji odlučuju o našoj sudbini da zaštite domaće prozvođače i formiraju robne rezerve", ističe Stojan Marinković iz Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS.